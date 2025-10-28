Η Χαμάς αρνήθηκε προ ολίγου την ευθύνη για την επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στη Ράφα την Τρίτη (28/10), την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικαλέστηκε για να παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα, με αεροπορική επιδρομή.

Η οργάνωση αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση, η οποία προκάλεσε γρήγορα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, αναφέρει ο Guardian.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τους όρους της εκεχειρίας με την επιστροφή λειψάνων που δεν ανήκαν σε ομήρους.

Γάζα: Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς για επίθεση εναντίον στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στη νότια Γάζα την Τρίτη, την οποία χαρακτήρισε ως άλλη μια παραβίαση της εκεχειρίας.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι σέβεται τους όρους της εκεχειρίας. Έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι επινοεί δικαιολογίες για να αναλάβει περαιτέρω επιθετική δράση στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει και άλλα πλήγματα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου ενός το Σάββατο, το οποίο, όπως είπε, ήταν ένα «στοχευμένο» χτύπημα εναντίον ενός ατόμου στην κεντρική Γάζα που σχεδίαζε επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του.

«Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, που επιβεβαιώνει τουλάχιστον τρία πλήγματα στην περιοχή.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε μία από τις επιδρομές, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Οι επιδρομές έχουν στοχεύσει μια περιοχή κοντά στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο που εξακολουθεί να λειτουργεί στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με αναφορές που προέρχονται από την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ανέφερε πως «Η εκεχειρία τηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί».

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος άλλος εντός της Γάζας επιτέθηκε σε έναν (ισραηλινό στρατιωτικό) στρατιώτη. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά νομίζω ότι η ηρεμία του Προέδρου θα διατηρηθεί παρά ταύτα», συνέχισε ο Βανς.

Εκατόμβη στη Γάζα: Οι δικαιολογίες του Ισραήλ

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ασκήσει ελάχιστη κριτική για τις συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα που έχουν σκοτώσει σχεδόν 100 Παλαιστίνιους από την έναρξη της εκεχειρίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, μαζί με άλλες παραβιάσεις όπως οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Τουλάχιστον 94 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας με το Ισραήλ στις 10 Οκτωβρίου, πληροφορεί το Al Jazeera.

Μερικά από τα θύματα έχουν κατηγορηθεί – και οι δολοφονίες τους έχουν δικαιολογηθεί – με τις ισραηλινές δυνάμεις να λένε ότι πέρασαν την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί τη ζώνη ελέγχου του Ισραήλ στη Γάζα.

Αλλά για τις πρώτες ημέρες της εκεχειρίας, οι Παλαιστίνιοι δεν γνώριζαν καν πού βρισκόταν αυτή η γραμμή - πού ξεκινά και πού τελειώνει. Οι ισραηλινές δυνάμεις τοποθέτησαν κάποιες κίτρινες πινακίδες «κινδύνου» σε ορισμένες περιοχές, αλλά όχι σε ολόκληρη την περιοχή.

Πριν από περίπου 10 ημέρες, η οικογένεια Αμπού Σααμπάν, αποτελούμενη από 11 Παλαιστίνιους, δολοφονήθηκε σε ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας - ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες που επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και οι θανατηφόρες επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται έως σήμερα.