Θρίλερ στο Εκουαδόρ: Κρεμασμένοι 27 κρατούμενοι στα κελιά τους - Ανεξέλεγκτη η βία των συμμοριών

Τουλάχιστον 31 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε φυλακή στο νότιο Εκουαδόρ (Ισημερινός), συμπεριλαμβανομένων 27 που είχαν απαγχονιστεί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ μελών αντίπαλων συμμοριών στη φυλακή Ελ Όρο στην πόλη Ματσάλα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (9/11).

Ώρες αργότερα, οι φύλακες ασφαλείας, οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί για ένα νέο ξέσπασμα βίας μεταξύ συμμοριών, βρήκαν τους υπόλοιπους που είχαν κρεμαστεί στον τρίτο όροφο του κτιρίου, ανέφερε η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού.

Εκουαδόρ: «Γήπεδο» των συμμοριών οι φυλακές

Οι υπερπλήρεις φυλακές της χώρας έχουν γίνει το θέατρο μιας σειράς θανάτων και συμπλοκών συμμοριών, στις οποίες εκατοντάδες κρατούμενοι έχουν σκοτωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού, δήλωσε ότι οι συγκρούσεις πυροδοτήθηκαν από σχέδια μεταφοράς ορισμένων κρατουμένων σε μια νεόκτιστη φυλακή, αναφέρει το BBC.

Η φυλακή Ελ Όρο ήταν ο τόπος ενός ακόμη θανατηφόρου περιστατικού τον Σεπτέμβριο, όταν 13 κρατούμενοι και ένας φύλακας σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Συγγενείς των κρατουμένων έχουν ζητήσει από τις αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας εντός της φυλακής, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των αντίπαλων συμμοριών, ενώ οι κάτοικοι της Ματσάλα απαιτούν εδώ και καιρό τη μεταφορά της εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση του Προέδρου Ντάνιελ Νομπόα ανακοίνωσε την κατασκευή μιας νέας φυλακής υψίστης ασφαλείας στην επαρχία Σάντα Έλενα.

Η νέα φυλακή, με την ονομασία El Encuentro, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου και, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, θα διαθέτει όλα τα πιο σύγχρονα μέτρα ασφαλείας.

Οι συμμορίες φυλακών διαδραματίζουν εδώ και χρόνια βασικό ρόλο στην άνοδο του βίαιου εγκλήματος στον Ισημερινό και δύο από αυτές, οι Los Lobos και οι Los Choneros, χαρακτηρίστηκαν Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

