Θύμα άγριας δολοφονίας ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι - Ομολόγησε ο γιος της συντρόφου του

Ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι (James Handy), με συμμετοχές σε πολλές γνωστές ταινίες, έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας από τον γιο της συντρόφου του.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ενημερώθηκε για περιστατικό το πρωί της Τετάρτης (03/06) από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος είπε στο τηλεφώνημά του: «Είμαι γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα έναν αμαρτωλό».

Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 81χρονο Χάντι χωρίς τις αισθήσεις του, στην αυλή του σπιτιού. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, όπως έγινε γνωστό.

Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και ανακηρύχθηκε νεκρός.

Λίγο αργότερα, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, έκανε σήμα στους αστυνομικούς στο σημείο και ομολόγησε πως είναι αυτός που ψάχνουν για τη δολοφονία.

Πρόκειται για τον γιο της συντρόφου του θύματος, που σύμφωνα με την αστυνομία, έμενε με τη μητέρα του όταν σκότωσε τον 81χρονο.

Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και ορίστηκε εγγύηση ύψους 2.000.000 δολαρίων.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι αιτίες, αλλά ούτε και οι λόγοι πίσω από το άγριο έγκλημα.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Χάντι

Ο Τζέιμς Χάντι ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1970, με τον πιο πρόσφατο ρόλο του να είναι στην ταινία "Top Gun: Maverick", όπου είχε έναν μικρό ρόλο.

Είχε εμφανιστεί στο "Jumanji" του 1995, ενώ συνολικά στην καριέρα του συμμετείχε σε σχεδόν 150 παραγωγές.

Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το "NCIS: Los Angeles", "CSI: NY", "The X-Files", "Criminal Minds" και "ER".