Τι είναι και πώς λειτουργεί το τελεφερίκ Elevador da Glória: Θρήνος για τους 16 νεκρούς στην Πορτογαλία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πορτογαλία μετά τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων στο δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο εκ των τραυματιών κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 16, με τους τραυματίες πλέον να ανέρχονται σε 21.

Μάρτυρες δήλωσαν σε πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ότι το τελεφερίκ φαινόταν εκτός ελέγχου καθώς κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα λίγο μετά τις 6 μ.μ. την Τετάρτη, κατά την ώρα αιχμής.

Τα κίτρινα και λευκά βαγόνια του Elevador da Glória είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και χρονολογούνται από το 1800. Μεταξύ των θυμάτων της εκτροπής της Τετάρτης υπάρχουν και τουρίστες, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Marcelo Rebelo de Sousa, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Carlos Moedas, δήλωσε ότι η πόλη πενθεί. «Είναι μια τραγωδία που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε.

Πορτογαλία: Τι είναι και πώς λειτουργεί το τελεφερίκ Elevador da Glória

Το Glória, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που λειτουργεί η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Το σύστημα Glória αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και έλκονται από χαλύβδινα καλώδια: καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβά το άλλο προς τα πάνω.

Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδαν ένα από τα τραμ να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα τον λόφο, πριν συντριβεί πάνω σε ένα κτίριο σε μια στροφή του δρόμου.

Το Elevador da Glória, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Μεταφέρει τους επιβάτες σε μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή περίπου 260 μέτρων και συνδέει την κεντρική πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με το Bairro Alto, μία γειτονιά γνωστή για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή της.

Οι τουρίστες συχνά κάνουν μεγάλες ουρές για το ταξίδι διάρκειας τριών λεπτών, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης και την ευκαιρία να ταξιδέψουν με ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας κατά μήκος των λιθόστρωτων δρόμων.

Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να μετακινούνται στους απότομους λόφους της πρωτεύουσας.

Εκτροχιασμός και το 2018

Εκτροχιασμός όμως στο τελεφερίκ Elevador da Glória σημειώθηκε και τον Μάιο του 2018, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί προσωπικού ή επιβατών. Όπως αναφέφει η ιστοσελίδα Publicoτο ατύχημα σημειώθηκε τότε λόγω της ελλιπούς συντήρησης των τροχών του τελεφερίκ.

Μάλιστα το πορτογαλικό μέσο επικαλούνταν τότε μαρτυρίες που έκαναν λόγο για την κατάσταση που επικράτησε, καθώς και ότι η συντήρηση του μέσου είχε περάσει από τη δημοτική εταιρία σε υπεργολάβους.

Με πληροφορίες από Guardian και Publico