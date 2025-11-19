Τι κάνει ο Ρονάλντο, ο Μασκ και ο Τραμπ στο ίδιο τραπέζι; Όλα όσα έγιναν στο δείπνο με τον μπιν Σαλμάν

Πολιτικοί, αθλητές, και επιχειρηματίες μετέβησαν εχθές (18/11) στον Λευκό Οίκο για το επίσημο δείπνο του Προέδρου Τραμπ για τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ο Έλον Μασκ περνάει το κατώφλι του Λευκού Οίκου μετά τη ρήξη με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η υποδοχή του πρίγκιπα Μοχάμεντ με κόκκινο χαλί αποτελεί μια εξαιρετική στιγμή στις διπλωματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Είναι η πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, για την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι την διέταξε ο πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Εχθές, ο Τραμπ και ο πρίγκιπας χαρακτήρισαν τη συνεργασία τους ως μια συνεργασία που θα αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες. Ο κ. Τραμπ έχει ήδη συμφωνήσει να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο βασίλειο, ενώ ο πρίγκιπας έχει υποσχεθεί να επενδύσει περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι καλεσμένοι, όπως μεταφέρουν οι New York Times, ήταν πολλοί, αλλά τα βλέμματα τράβηξαν:

Ρονάλντο

Κριστιάνο Ρονάλντο | Associated Press

Ο Ρονάλντο, 40 ετών, ως γνωστόν, είναι ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και έχει κερδίσει πολλά βραβεία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, η οποία ξεκίνησε το 2002.

Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Ο Τραμπ έβαλε «πλάτη» στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και για τη δολοφονία Κασόγκι

Σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογάλος υπήκοος που έχει παίξει σε πρωταθλήματα στην Αγγλία, την Ισπανία και την Ιταλία, αγωνίζεται επί του παρόντος με την ομάδα Al-Nassr στο Σαουδικό Πρωτάθλημα. Η σαουδική κυβέρνηση έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια για να προσελκύσει παίκτες παγκόσμιας κλάσης, και ο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος.

Τζιάνι Ινφαντίνο

Τραμπ Ινφαντίνο | AP

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι ο επικεφαλής της FIFA, του διεθνούς οργανισμού που διοικεί το ποδόσφαιρο, και κατέχει αυτή τη θέση για σχεδόν 10 χρόνια. Έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τον κ. Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026.

Σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία:

Ο κύριος Ινφαντίνο έχει επίσης στενές σχέσεις με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ και συνέβαλε στην ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034 στη Σαουδική Αραβία.

Ο πρόεδρος της FIFA υποστήριξε ανοιχτά την υποψηφιότητα της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, προώθησε τις επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στον αθλητισμό και θέσπισε κανόνες για τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου που εξασφάλισαν σχεδόν σίγουρα τη διοργάνωση του γεγονότος από το κράτος του Κόλπου.

Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ στον Λευκό Οίκο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / POLITICO POOL

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο από τότε που αποχώρησε από τη θέση του στην κυβέρνηση με δραματικό τρόπο, επιτιμώντας τον κύριο Τραμπ. Οι δύο άνδρες έχουν καταλήξει σε μια μορφή ειρήνης τους τελευταίους μήνες.

Σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία: Ο κύριος Μασκ είχε ψυχρές σχέσεις με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έχουν ξεπαγώσει τους τελευταίους μήνες.

Για χρόνια, ο δισεκατομμυριούχος (και μάλλον σύντομα τρισεκατομμυριούχος) κατηγορούσε το Public Investment Fund, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, για την αποτυχία της προσπάθειάς του να μετατρέψει την Tesla σε ιδιωτική εταιρεία, και επικρίνει τη στάση του κράτους όσον αφορά την «δημοσιογραφική ελευθερία του λόγου».

Διαβάστε επίσης: Τι μπορεί να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια;

Ωστόσο, ο κύριος Μασκ έχει επίσης αποδεχτεί επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στην X, την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, και στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που του ανήκει. Η Humain, μια κρατική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική Αραβία, έχει υπονοήσει ότι θα συνάψει συμφωνίες με την xAI.

Μάικ Ουίρθ

Ο CEO της CHEVRON, Mike Wirth | Youtube@Chevron

Ο Μάικ Ριθ είναι διευθύνων σύμβουλος της Chevron, της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας των ΗΠΑ.

Σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία: Η Chevron έχει εκτεταμένες επιχειρηματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, όπου μία από τις προκάτοχες εταιρείες της, η Standard Oil of California, άρχισε να εξερευνά για πετρέλαιο πριν από σχεδόν έναν αιώνα. Η Chevron παράγει πλέον πετρέλαιο και φυσικό αέριο για λογαριασμό του βασιλείου στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ. Τέτοιες συνεργασίες μεταξύ αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών και ξένων κυβερνήσεων ή κρατικών εταιρειών ενέργειας είναι αρκετά συνηθισμένες.

Η Chevron, η οποία δήλωσε ότι έχει «μακρά ιστορία παραγωγικής συνεργασίας στο βασίλειο», έχει επίσης οικονομικά συμφέροντα σε χημικά εργοστάσια εκεί και αγοράζει σαουδικό πετρέλαιο.

Λευκός Οίκος: Τι έγινε στο δείπνο Τραμπ - μπιν Σαλμάν

Στο δείπνο, μεταξύ άλλων, ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ότι θέλει να εργαστεί για την αναγνώριση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν», εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η πορεία προς μια λύση δύο κρατών έχει καθοριστεί με σαφήνεια», είπε ο σαουδάραβας ηγέτης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» για το θέμα αυτό με τον Τραμπ και ότι «θα εργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες το συντομότερο δυνατόν» για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Επιπλέον, ο πρίγκιπας - ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, υποσχέθηκε σήμερα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επενδύσεις ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε στο μέλλον της Αμερικής. Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, ότι σήμερα και αύριο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι θα αυξήσουμε αυτά τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 1 τρισεκ. δολάρια για επενδύσεις», δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, προς ικανοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ.







