Κόπηκε διαφήμιση της σοκολάτας Twix γιατί ενθάρρυνε την επικίνδυνη οδήγηση

Μια διαφήμιση σοκολάτας Twix απαγορεύτηκε επειδή ενθάρρυνε την επικίνδυνη οδήγηση, όπως αποφάσισε η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA).

Η διαφήμιση, που ονομάζεται Two Is More Than One και προβάλλεται τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Video on Demand, δείχνει έναν άνδρα να οδηγεί ένα αυτοκίνητο ενώ τον ακολουθούν, πριν τραβήξει το χειρόφρενο, στρίψει στη δεξιά πλευρά του δρόμου και σπάσει ένα μεταλλικό φράγμα.

Ο άνδρας φαίνεται μέσα στο αυτοκίνητο να πέφτει από έναν βραχώδη λόφο, πριν το όχημα εμφανιστεί ανάποδα, αλλά τοποθετημένο πάνω σε ένα πανομοιότυπο αυτοκίνητο στο κάτω μέρος του λόφου.

Σύμφωνα με το Sky News, στην ASA υποβλήθηκαν πέντε καταγγελίες ότι οι διαφημίσεις ενθάρρυναν την επικίνδυνη οδήγηση και ήταν ανεύθυνες.

Η Mars Wrigley Confectionery - στην οποία ανήκει το Twix - υποστήριξε ότι η διαφήμιση «διαδραματίστηκε σε έναν ξεχωριστό κόσμο που ήταν φανταστικός και απομακρυσμένος από την πραγματικότητα» και δήλωσε ότι φρόντισε ώστε οι πράξεις που απεικονίζονται «να είναι αδύνατο να αναπαραχθούν».

Ωστόσο, ενώ η ASA αναγνώρισε ότι η διαφήμιση περιείχε «ορισμένα σαφώς φανταστικά στοιχεία», έκανε δεκτές τις καταγγελίες και αποφάσισε ότι οι διαφημίσεις «δεν πρέπει να εμφανιστούν ξανά στην τρέχουσα μορφή τους».