Τι προβλέπει το σχέδιο σχέδιο 10 σημείων του Ιράν προς τις ΗΠΑ: Άρση κυρώσεων και συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου

Σχέδιο 10 σημείων υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν θα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν «επί της αρχής» να συναφθεί σύμφωνο «μη επίθεσης», ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει «υπό τον έλεγχο» του Ιράν, ότι θα γίνουν αποδεκτά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και ότι θα υπάρξει «άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Αραγτσί: «Θα ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ αν ανασταλούν οι βομβαρδισμοί – Διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι το Ιράν δέχεται να ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο ανακωχής διάρκειας δύο εβδομάδων, υπό τον ότι θα σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.