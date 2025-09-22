Τι ψιθύρισε ο Τραμπ στον Έλον Μασκ κατά την πολυσυζητημένη συνάντηση στην κηδεία του Κερκ

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ έλαβε χώρα εχθές (21/09) στις 21:00 ώρα Ελλάδος και παρευρέθηκαν πολλές προσωπικότητες. Ωστόσο, τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ.

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ανοιχτά προσκείμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να εκφωνεί λόγο στην κηδεία του κάνοντας λόγο για «λαμπερό αστέρι που έχασε η Αμερική».

Αντίστοιχα και ο Έλον Μασκ, συμπαθούσε τον Τσάρλι Κερκ.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο Έλον Μασκ εθεάθη να κάθεται δίπλα στον Τραμπ και να έχει μια σύντομη συνομιλία. Αν και εμείς δεν καταλάβαμε τι έλεγαν πίσω από το προστατευτικό πλέξιγκλας στο στάδιο της Αριζόνα, μια αναγνώστρια χειλιών έδωσε κάποιες πληροφορίες για το τι μπορεί να συζήτησαν οι δύο άνδρες, μετά από μια δημόσια διαμάχη.

Τι έλεγε ο Τραμπ και ο Μασκ σύμφωνα με ειδικό που «διαβάζει» τα χείλη

Μιλώντας στο Mail Online, η αναγνώστρια χειλιών Nicola Hickling είπε ότι ο Τραμπ απλώς είπε «πώς είσαι» καθώς απομακρύνθηκε από τον Dana White για να χαιρετήσει τον Μασκ.

Ο Μασκ φάνηκε να σηκώνει τους ώμους καθώς ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είχε ακούσει ότι ο δισεκατομμυριούχος ήθελε να συνομιλήσει.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ φέρεται να πρόσθεσε: «Ας προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να ξαναβρούμε τον δρόμο μας».

Ο Μασκ απάντησε κουνώντας το κεφάλι του, ενώ ο Τραμπ του έσφιξε το χέρι και φαινόταν να του λέει «Μου έλειψες». Ο Μασκ κούνησε ξανά το κεφάλι του πριν σηκωθεί από τη θέση του και απομακρυνθεί.

Οι δύο τους φαίνεται να έχουν καλύτερες σχέσεις, καθώς αντάλλαξαν πυρά νωρίτερα φέτος, όταν ο Μασκ παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE).

Πηγή: Unilad