Τι θα γίνει με τις πτήσεις το καλοκαίρι; «Οι εταιρείες υποβαθμίζουν την έλλειψη καυσίμων στην Ευρώπη»

Όσο οι πολίτες εκφράζουν τον φόβο τους για της ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη ενόψει του καλοκαιριού, οι αερομεταφορείς συνεχίζουν να υποβαθμίζουν την κρίση στον Περσικό Κόλπο από όπου προμηθεύεται το ένα τέταρτο των καυσίμων για την πολιτική αεροπορία, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη ότι τελειώνουν τα καύσιμα» δήλωσε ο Σεμπάστιαν Έμπελ, Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας της Ευρώπης, της TUI, τονίζοντας ότι «η συζήτηση είναι λίγο τεχνητή, αφού δεν αναμένονται ελλείψεις για τις επόμενες εβδομάδες και δεν πιθανολογείται καμία απολύτως διαταραχή το καλοκαίρι, εκτός από τις αυξημένες τιμές».

Ωστόσο, δεν είναι όλοι τόσο αισιόδοξοι, επισημαίνει το Reuters καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση, λόγω χάους στην παραγωγή της Μέσης Ανατολής.

Στο Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και την Αμβέρσα, τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG Workspace.

«Ο κίνδυνος διακοπής του εφοδιασμού υποχωρεί»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, δήλωσε ότι οι προμήθειες καυσίμων της εταιρείας για τις επερχόμενες πτήσεις επαρκούν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.

«Οι προμήθειες και οι παραδόσεις θα είναι επαρκείς ως τα μέσα Ιουλίου», είπε ο Σπορ, προσθέτοντας ότι το ένα τέταρτο των καυσίμων του ομίλου προέρχονται από τον Κόλπο και ήδη τα μισά έχουν αντικατασταθεί με καύσιμα από άλλες πηγές, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από αποθεματικά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε στο Reuters στα τέλη Απριλίου ότι «ο κίνδυνος διακοπής του εφοδιασμού υποχωρεί».

Αεροπορικές εταιρείες μπόρεσαν στο μεταξύ, να εξασφαλίσουν καύσιμα αεροσκαφών από χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Νιγηρίας, πληρώνοντας ένα ασφάλιστρο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Wizz Air, επισημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη διπλασιάστηκαν στα 1.400 δολάρια ανά μετρικό τόνο.

Σε ποσοστό άνω του 60% ανέρχεται η αύξηση των αποθεμάτων τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας i6 Group. Αυτό καθησυχάζει ανησυχίες ειδικά αφού ιταλικά αεροδρόμια ανέφεραν ελλείψεις τον Απρίλιο.

Η προβολή του μηνύματος «καμία ανησυχία για το καλοκαίρι», προστατεύει τις αεροπορικές εταιρείες από πιθανές ακυρώσεις εισιτηρίων, σύμφωνα με αναλυτές.

«Το καλοκαίρι είναι η βασική περίοδος κερδοφορίας για τις αεροπορικές εταιρείες και φυσικά θέλουν να διαβεβαιώσουν τους πελάτες ότι είναι ασφαλές να κάνουν κράτηση», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας John Strickland.