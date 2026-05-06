Καθηλωμένοι στο έδαφος: Πώς η κρίση στα καύσιμα θα επηρεάσει τις διακοπές και τη ζωή μας

Τι συμβαίνει με τις πτήσεις αν ξαφνικά ο κόσμος ξεμείνει από πετρέλαιο; Φυσικά και δεν αναχωρούν. Πόσο πιθανό είναι, λοιπόν, αν ο πόλεμος στο Ιράν δεν επιλυθεί και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, οι αεροπορικές εταιρείες απλώς να ξεμείνουν από καύσιμα για τις πτήσεις τους;

Δεν είναι ένα ερώτημα που έχει χρειαστεί να θέσει κανείς πριν εκτροχιαστεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μπορεί οι αεροπορικές εταιρείες να έχουν έρθει αντιμέτωπες με διάφορα εμπόδια αλλά από τότε που ξεκίνησαν τα αεροπορικά ταξίδια, δεν έχουν ποτέ παρεμποδιστεί παγκοσμίως από έλλειψη καυσίμων.

Πόσο πιθανό είναι, λοιπόν; Πώς θα φαινόταν στους καταναλωτές, τις κυβερνήσεις, τις οικονομίες;

Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, η κυριολεκτική εξάντληση των καυσίμων δεν είναι κάτι που συμβαίνει τόσο εύκολα. Ενώ το 41% ​​των ευρωπαϊκών καυσίμων αεροπορίας περνάει από τα Στενά του Ορμούζ, και οι αναλυτές της αγοράς Kpler έδειξαν ότι οι παγκόσμιες αποστολές καυσίμων αεριωθούμενων και κηροζίνης μειώθηκαν κάτω από 2,3 εκατομμύρια τόνους την περασμένη εβδομάδα, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, ο Richard Green, καθηγητής βιώσιμης ενέργειας στο Imperial College London, παρουσιάζει τα ποσοστά.

«Ο κόσμος χρησιμοποιεί περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, το μεγαλύτερο μέρος του από πετρελαιοπηγές, ένα μέρος εξάγεται μαζί με το φυσικό αέριο. Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα θα περνούσαν από το Ορμούζ.

Ένα μέρος αυτού μπορεί να περάσει μέσω αγωγών. Τα ΗΑΕ έχουν ακτογραμμή στον Ινδικό Ωκεανό, η Σαουδική Αραβία έχει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει μια μικρή αύξηση της παραγωγής σε άλλες χώρες, ο κόσμος παρήγαγε περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιούσε πέρυσι... οπότε η πραγματική πτώση είναι πέντε ή 10 στα 100», εξηγεί.

Είναι πιθανό σενάριο η εξάντληση των καυσίμων;

Υπάρχει επίσης κάποια ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο διασπάται το αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια. «Μπορούν να κάνουν κάτι για να μεταβάλουν τις αναλογίες των ντίζελ, των βενζινών, των βενζινών, των καυσίμων αεροπορίας», εξηγεί ο Green, «αν και δεν μπορούν να το κάνουν επ' άπειρον και πιθανώς δεν θα μπορούσαν να μετατρέψουν την άσφαλτο, το βαρύτερο, πιο κολλώδες μέρος του πετρελαίου, σε καύσιμο αεριωθούμενων, το ελαφρύτερο», προσθέτει.

Ωστόσο, μια αλήθεια είναι ότι πολύ πριν εξαντληθούν, τα καύσιμα θα μπορούσαν να γίνουν εξαιρετικά ακριβά και κατά συνέπεια οι πτήσεις. Αν ο πόλεμος συνεχιζόταν μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects, δήλωσε στο FT ότι όλα τα αποθέματα θα εξαντληθούν και «ουσιαστικά μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου. Απλώς δεν θα έχουμε κανένα περιθώριο».

Ακόμα κι αν τελείωνε αύριο, θα χρειάζονταν μήνες για να επιστρέψουμε στις κανονικές ροές που είχαμε πριν από την κρίση. Ο καθηγητής Ραφαέλ Παλάσιος, επίσης στην Imperial, όπου είναι επικεφαλής του τμήματος αεροναυπηγικής, λέει:

«Τα καύσιμα αεριωθούμενων έχουν διπλασιαστεί σε τιμή τους τελευταίους δύο μήνες περίπου, κάτι που είναι φρικτό. Είναι περίπου το ίδιο κόστος με τη βενζίνη που χρησιμοποιείτε στο αυτοκίνητό σας πέρυσι».

Οι συνέπειες της κρίσης των καυσίμων έχει αρχίσει να επηρεάζει ουσιαστικά ορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Στις 22 Απριλίου, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι μείωνε 20.000 πτήσεις. Μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι αεροπορικές εταιρείες Spirit είχαν χρεοκοπήσει, η Virgin είχε ανακοινώσει ότι δεν μπορούσε να απορροφήσει το υψηλότερο κόστος καυσίμων και θα έπρεπε να αυξήσει τα ναύλα, και η IAG, η οποία κατέχει την British Airways, ανακοίνωσε ότι «έκανε επίσης κάποιες προσαρμογές στις τιμές».