Μέση Ανατολή: Ψυχραιμία συνιστά η ΕΕ στις αεροπορικές - Τι ισχύει με ακυρώσεις και αποζημιώσεις

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα οδηγίες για τον κλάδο των μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ, κυρίως για τις αεροπορικές εταιρίες εν μέσω της ανόδου των τιμών στα καύσιμα και των ανησυχιών για πιθανές ελλείψεις κηροζίνης το καλοκαίρι, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι οδηγίες απευθύνονται κυρίως στους αερομεταφορείς και στα κράτη-μέλη, με στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων κηροζίνης και τη συγκράτηση του κόστους, σε περίπτωση που παραταθούν οι πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων αεροσκαφών.

H Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, διαβεβαιώνοντας προς το παρόν δεν υπάρχει έλλειψη κηροζίνης στην Ευρώπη.

Κομισιόν προς αεροπορικές: «Θα αναλάβουμε δράση, αν χρειαστεί»

«Έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης των κρατών μελών όσον αφορά τα καύσιμα», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου για θέματα ενέργειας, Άνα-Κάιζα Ιτκόνεν.

«Η Επιτροπή αξιολογεί στενά την κατάσταση», με τον τομέα των αερομεταφορών, με τα κράτη-μέλη και με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, προσθέτοντας ότι «εφόσον απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες θα αναλάβουμε δράση».

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «παρατηρητηρίου κηροζίνης», με στόχο τη στενότερη παρακολούθηση των αποθεμάτων στην ΕΕ.

Μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προέβλεπε μόνο τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για 90 ημέρες, χωρίς διαχωρισμό ανάμεσα σε βενζίνη, ντίζελ ή κηροζίνη. Εάν η κρίση συνεχιστεί, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο συντονισμένης αποδέσμευσης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και εθελοντικής ανακατανομής μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις ακυρώσεις πτήσεων εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Οι επιβάτες που επηρεάζονται από ακυρώσεις συνεχίζουν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, μεταφορά με άλλη πτήση, βοήθεια στο αεροδρόμιο και αποζημίωση για ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη για ειδικά μέτρα για τον τουριστικό κλάδο, σε αντίθεση με την κρίση της Covid-19», υπογραμμίζει το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις αερομεταφορές.