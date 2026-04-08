Τι τρώνε οι αστροναύτες; Το μενού των 200 πιάτων για το Artemis II

Ξεχάστε τα άγευστα χάπια και τις σκονισμένες τροφές των παλιών ταινιών sci-fi. Το ταξίδι προς το φεγγάρι με την αποστολή Artemis II δεν ήταν μόνο θέμα αστροφυσικής, αλλά και… υψηλής γαστρονομίας υπό περιορισμούς.

Η NASA πήρε το θέμα «φαγητό στο διάστημα» πολύ σοβαρά, αφού η υγεία και η ψυχολογία του πληρώματος κρέμονται από μια μπουκιά.

Στο σκάφος Orion, το ψυγείο είναι είδος πολυτελείας που… δεν υπάρχει. Έτσι, τα γεύματα πρέπει να είναι «αθάνατα», ασφαλή και, το κυριότερο, crumbs-free. Γιατί; Γιατί στο διάστημα ένα μικρό ψίχουλο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή να καταλήξει στο μάτι ενός αστροναύτη!

200 Επιλογές: Από Mac & Cheese μέχρι Smoothie Μάνγκο

Το πλήρωμα δεν επρόκειτο να πεινάσει. Με σχεδόν 200 επιλογές, το μενού θυμίζει καλό εστιατόριο. Οι αστροναύτες επέλεξαν οι ίδιοι τα αγαπημένα τους, ανάμεσα σε:

Πρωινά: Smoothie μάνγκο-ροδάκινο, κις λαχανικών και λουκάνικα.

Κυρίως: Μοσχαρίσιο στήθος μπάρμπεκιου, κους-κους με ξηρούς καρπούς και το κλασικό αγαπημένο Mac & Cheese.

Superfoods: Μπρόκολο ογκρατέν και κίτρινη κολοκύθα για να κρατηθούν οι μύες και τα οστά σε φόρμα.

Το ταξίδι ήθελε ενέργεια. Για να «πάρει μπρος» η μηχανή, το πλήρωμα είχε υπολογίσει πως χρειάζεται ακριβώς 43 φλιτζάνια καφέ, ενώ οι 58 τορτίγιες που κουβαλάνε θα αντικαταστήσουν το ψωμί. Και αν τα πράγματα γίνονταν… άνοστα;

Πέντε διαφορετικές καυτερές σάλτσες ταξίδεψαν γύρω από τη Σελήνη για να δώσουν την απαραίτητη ένταση!

Για τις δύσκολες ώρες, το «ντουλάπι» περιλαμβάνει πουτίγκες, αμύγδαλα με καραμέλα και φρουτόπιτες. Γιατί ακόμα και 400.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, ένα μπισκότο σοκολάτας είναι πάντα η καλύτερη παρέα.