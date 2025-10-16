Τηλεφωνική επαφή Τραμπ - Πούτιν σήμερα: Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα (16/10) για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Axios.

Η συνομιλία θα γίνει μία ημέρα πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Τραμπ και Ζελένσκι θα συζητήσουν την πιθανότητα η Ουκρανία να λάβει πυραύλους Τόμαχωκ.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είπε στον Ζελένσκι πως θα μπορούσε να δώσει στον Πούτιν ένα νέο τελεσίγραφο: είτε η Ρωσία θα λάβει μέρος σε «σοβαρές» ειρηνευτικές συνομιλίες» είτε η Ουκρανία θα λάβει πυραύλους Τόμαχωκ.