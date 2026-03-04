Το τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Τραμπ που ξεκίνησε τον πόλεμο: Η κρίσιμη πληροφορία και ο ρόλος της CIA

Την περασμένη Δευτέρα (23/2), λίγα 24ωρα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ αναγγέλλοντάς του ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ήταν έτοιμοι να συναντηθούν σε ένα σημείο στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί.

Όλοι θα μπορούσαν να σκοτωθούν με μια μόνο αεροπορική επιδρομή, όπως είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση, τις οποίες επικαλείται το Axios.

Η τηλεφωνική συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου που πραγματοποιήθηκε από την αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα, ήταν μια κρίσιμη στιγμή που έθεσε σε κίνηση τον πόλεμο με το Ιράν και απαντά στο ερώτημα που πολλοί θέτουν από το Σάββατο: γιατί τώρα;

Από το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο στενός του κύκλος ήταν στόχοι ευκαιρίας που ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου ήθελαν να αφήσουν να ξεφύγουν. Ο Τραμπ είχε ήδη την τάση να επιτεθεί στο Ιράν πριν μάθει τις νέες πληροφορίες για τον Χαμενεΐ. Αυτό που δεν είχε αποφασίσει ήταν πότε, μέχρι που τηλεφώνησε ο Νετανιάχου.

Η τηλεφωνική συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου ήταν μέρος μηνών εντατικού συντονισμού μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν δύο φορές και πραγματοποίσαν 15 τηλεφωνήματα τους δύο μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι δύο χώρες είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν μια εβδομάδα νωρίτερα από το Σάββατο, αλλά το ανέβαλαν για επιχειρησιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των κακών καιρικών συνθηκών.

Μέσα στην αίθουσα ένας αρχικός έλεγχος της CIA, που διεξήχθη κατόπιν οδηγιών του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που συγκέντρωσε η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν όταν ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε χτύπημα, αλλά προηγήθηκε ομιλία του προέδρου. Σε αυτή, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο Τραμπ πήρε μια «σκόπιμη απόφαση» να μην επικεντρωθεί υπερβολικά στο Ιράν, ώστε να μην τρομάξει τον Αγιατολάχ και τον οδηγήσει στο να κρυφτεί.

Μέχρι την Πέμπτη, η CIA είχε «επιβεβαιώσει πλήρως ότι όλα αυτά τα άτομα θα ήταν μαζί και ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», ανέφερε μια πηγή.

Την ίδια μέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη μετά από ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους και έβγαλαν μια κατηγορηματική ετυμηγορία: οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά.

«Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη διπλωματική οδό, θα πιέσουμε και θα παλέψουμε για να επιτύχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι τύποι μας έδειξαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν μια συμφωνία που θα σας ικανοποιούσε», είπε Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ ήταν πλέον πεπεισμένος για δύο πράγματα: οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ήταν αξιόπιστες και η διπλωματία είχε αποτύχει. Την Παρασκευή το απόγευμα έδωσε την τελική εντολή. 11 ώρες αργότερα, βόμβες έπεσαν στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος είχε ξεκινήσει.

Τελικά το Ισραήλ πίεσε τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν πόλεμο στη Μέση Ανατολή;

Ο Τραμπ θεωρούσε τον Νετανιάχου στενό συνεργάτη και ήταν πραγματικά ανοιχτός στις συμβουλές του για το Ιράν, αλλά ήταν επίσης αποφασισμένος να εξαντλήσει πρώτα τη διπλωματία.

«Η μία πλευρά του Λευκού Οίκου διαπραγματευόταν και η άλλη έκανε κοινό στρατιωτικό σχεδιασμό» με το Ισραήλ, είπε Αμερικανός αξιωματούχος. «Αξιολογούσε και τα δύο πράγματα συνεχώς».

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη, αυτή η επιχείρηση «έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως» και ότι ήταν απλώς «θέμα χρονισμού». «Αυτό το Σαββατοκύριακο παρουσιάστηκε μια μοναδική ευκαιρία για κοινή δράση ενάντια σε αυτή την απειλή», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο. «Θέλαμε να έχει τη μέγιστη επιτυχία», είπε.

«Ο Τραμπ ήθελε να χτυπήσει νωρίτερα, στις αρχές Ιανουαρίου. Ο Μπίμπι ήταν αυτός που ζήτησε να καθυστερήσει», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι ο χρόνος ήταν «πλήρως συντονισμένος» με «την κατανόηση ότι θα πραγματοποιούνταν από κοινού».

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε επίθεση στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να εξασφαλίσει την υποστήριξη του κοινού. Ο Νετανιάχου πίεσε να προχωρήσουν πιο γρήγορα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου άρχισε να «αναστατώνει» και να προειδοποιεί ότι οι ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης που είχαν βρει καταφύγιο σε ασφαλή σπίτια κινδύνευαν να σκοτωθούν από το καθεστώς.

Η επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος άφησε την κυβέρνηση απροετοίμαστη: αντί να αφιερώσει εβδομάδες για να προετοιμάσει το κοινό για τον πόλεμο, ο Λευκός Οίκος βρέθηκε να δικαιολογεί τις επιθέσεις αφού οι βόμβες είχαν ήδη πέσει.

«Δεν προετοιμάσαμε την υπόθεση εκ των προτέρων όσο καλά θα μπορούσαμε, επειδή η ευκαιρία μας ήρθε πολύ γρήγορα», είπε ο αξιωματούχος.

Ένας άλλος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι υπήρχαν συγκεχυμένα μηνύματα από τον Ρούμπιο και από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος για τον πόλεμο μετά την επίθεση, αντί πριν.

Επειδή ο Τραμπ και ο Νετανιάχου απέκρυψαν την επίθεσή τους το Σάββατο, πολλοί Αμερικανοί πολίτες πιάστηκαν εντελώς απροετοίμαστοι και έμειναν εγκλωβισμένοι όταν το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα χτυπήματα σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έσπευσε να οργανώσει επείγουσα επιχείρηση εκκένωσης για περισσότερους από 1.500 Αμερικανούς που ζήτησαν βοήθεια για να φύγουν από την περιοχή. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους γιατί δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα».

Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Yechiel Leiter, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της τηλεφωνικής συνομιλίας της 23ης Φεβρουαρίου, αλλά απέρριψε την άποψη ότι ο Νετανιάχου «εξέφραζε ανησυχία» ή ανέφερε ποτέ την απειλή προς τους ηγέτες της ιρανικής αντιπολίτευσης ως λόγο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

«Τον τελευταίο χρόνο, συνεργαστήκαμε πιο στενά από ποτέ με τους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά το Ιράν και συμφωνούμε απόλυτα ως προς τον κίνδυνο που αποτελεί το Ιράν για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τον ελεύθερο κόσμο», δήλωσε ο Λάιτερ στο Axios.

«Όποιος γνωρίζει τον πρόεδρο Τραμπ καταλαβαίνει ότι είναι ένας ισχυρός ηγέτης που δεν μπορεί να επηρεαστεί», είπε ο πρέσβης. Ο Τραμπ ήταν εξίσου απορριπτικός απέναντι σε οποιαδήποτε υπόθεση ότι ο Νετανιάχου οδήγησε στην απόφαση να χτυπηθεί το Ιράν.

«Είχαμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς και η άποψή μου ήταν ότι θα επιτεθούν πρώτοι. Ήμουν απόλυτα σίγουρος για αυτό. Αν μη τι άλλο, ίσως να πίεσα το Ισραήλ να πάρει μια απόφαση», είπε.