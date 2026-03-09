Δημοσίευμα «κόλαφος» αποκαλύπτει ότι Ιρανοί πληρεξούσιοι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από το Google Maps της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρο και σχεδίασαν την επίθεση που έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες.

Θεωρείται ότι οι μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εκτόξευσαν το drone, το οποίο μάλιστα περιείχε ρωσικό στρατιωτικό υλικό, αναφέρουν οι The Times, που ανέδειξαν το θέμα.

Δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες δείχνουν δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2 παρκαρισμένα ακριβώς έξω από το υπόστεγο που χτυπήθηκε στην επίθεση.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι η επίθεση ήταν ανησυχητική: «Υποδηλώνει ότι έχουν Google Maps και GPS».

Γιατί η Google δεν έχει λάβει προφυλάξεις για τις φωτογραφίες της βάσης στο Ακρωτήρι

Κατόπιν αιτήματος κυβερνήσεων, η Google μπορεί να θολώσει, να αποκρύψει ή να αφαιρέσει λεπτομέρειες ευαίσθητων τοποθεσιών, ώστε να μην μπορούν να προβληθούν δημόσια.

Ορισμένες ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην περιοχή εμφανίζονται στον ιστότοπο αλλά σε χαμηλότερες αναλύσεις ή έχουν αεροσκάφη εντελώς θολωμένα, για λόγους ασφαλείας.

Ακόμη και πολιτικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Heathrow, έχουν αεροσκάφη που έχουν αφαιρεθεί από τον ιστότοπο, αν και αυτό γίνεται για λόγους σαφήνειας του χάρτη και όχι για την ασφάλεια του ιστότοπου.

Οι αναλυτές άμυνας έχουν αμφισβητήσει γιατί δεν έχουν ληφθεί παρόμοιες προφυλάξεις στη RAF Ακρωτηρίου, τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση της Βρετανίας στην περιοχή.

Βρετανικό ελικόπτερο πάνω από το Ακρωτήρι | Shutterstock

Οι Times επικοινώνησαν με το Υπουργείο Άμυνας (Υπουργείο Άμυνας) σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες το Σάββατο και ρώτησαν αν καταβάλλονται προσπάθειες για την απόκρυψη τμημάτων της βάσης στους Χάρτες Google.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, τα αεροσκάφη ήταν ακόμα ορατά στον ιστότοπο και το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει αν εργαζόταν για την αφαίρεσή τους από το κοινό.

Το γεγονός ότι τα U2, ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος μεγάλου υψομέτρου, φιλοξενούνται στη βάση είναι «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο», σύμφωνα με τον Justin Crump, διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας πληροφοριών.

Ο Crump, πρώην αξιωματικός του Βρετανικού Στρατού, δήλωσε ότι η διαθεσιμότητα των εικόνων στους Χάρτες Google «έκανε μάλλον πιο εύκολο από ό,τι ίσως θα έπρεπε» να χτυπηθεί με ακρίβεια η βάση.

Πρόσθεσε ότι η χρήση του ιστότοπου από τον εχθρό για στόχευση απέχει πολύ από το να είναι ένα νέο φαινόμενο. «Οι αντάρτες που με βομβάρδισαν στο Ιράκ το 2004 είχαν εικόνες του στρατοπέδου μας από το Google Maps και στόχευαν με βάση την τοποθεσία του ραδιοφωνικού σταθμού, προκειμένου να χτυπήσουν περιοχές εντός της περιμέτρου.»

Ερευνώνται τα drones με «ρωσική υπογραφή»

Την Κυριακή, αποκαλύφθηκε ότι το drone περιείχε ένα ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, ένα κομμάτι υλικού που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε παρόμοιες συσκευές που αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αεράμυνα τον Δεκέμβριο.

Οι βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έστειλαν τώρα τα ανακτημένα εξαρτήματα σε ένα εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για περαιτέρω έρευνα, ανέφεραν οι Sunday Times.

Η ανακάλυψη παρέχει την πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση με το Ιράν. Αυτό εγείρει ανησυχίες για το αυξανόμενο αποτύπωμα της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Πιστεύεται επίσης ότι η Ρωσία μεταδίδει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η επίθεση στην RAF Ακρωτηρίου ξεκίνησε από τον Λίβανο από μια «ομάδα που συνδέεται με το Ιράν». Πιστεύεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ.

«Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε.