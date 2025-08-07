Η συνάντηση μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ έχει «κλειδώσει» για τις επόμενες ημέρες, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων IFAX, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες της συνάντησης.

Ο τόπος της συνάντησης έχει επίσης συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί αργότερα, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» να πραγματοποιηθεί μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, η πρώτη τους συνάντηση από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Η δια ζώσης συνάντηση θα είναι επίσης η πρώτη ανάμεσα σε εν ενεργεία προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας από το 2021, όταν ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη, περίπου οκτώ μήνες πριν από την έναρξη της μεγαλύτερης επίθεσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Προηγουμένως, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» σε συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα, προσθέτοντας: «Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.»

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.