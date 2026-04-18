Τουλάχιστον πέντε οι νεκροί από την επίθεση του ενόπλου στο Κίεβο: Εξουδετερώθηκε και ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί και εννέα οι τραυματίες από την ένοπλη επίθεση αγνώστου στην περιοχή Χολοσίεβσκι σήμερα (17/4), ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός είναι και οίδιος δράστης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας 58χρονος από τη Μόσχα που χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο. Μετά τους πυροβολισμούς, οχυρώθηκε μέσα στο κατάστημα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο ανέφερε ότι ο ύποπτος εξουδετερώθηκε καθώς ειδικές δυνάμεις κινήθηκαν για να τον συλλάβουν. Οι Μονάδες Ταχείας Επιχειρησιακής Αντίδρασης (KORD) της Εθνικής Αστυνομίας εισέβαλαν στο σούπερ μάρκετ όπου είχε οχυρωθεί ο δράστης, όπως μεταφέρει το kyivindependent.com.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ένοπλος είχε πάρει ομήρους και άνοιξε πυρ εναντίον ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Πριν από την επίθεση, οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να καταλήξουν σε μια ειρηνική λύση.

«Η επιχείρηση ήταν πολύ περίπλοκη. Υπήρχε πολύ λίγος χρόνος. (Ο τρομοκράτης) αρνήθηκε να επικοινωνήσει και δεν ήταν πρόθυμος να κάνει συμβιβασμούς. Υπήρχαν πολλοί πολίτες (μέσα στο σούπερ μάρκετ)», δήλωσε ένας ανώνυμος αξιωματικός της KORD, περιγράφοντας την αστυνομική επιχείρηση.

At least five people have been killed after a gunman opened fire in Kyiv’s Holosiivskyi district.



Mayor Vitali Klitschko said around 10 people, including a child, were hospitalized.



The attacker took hostages in a supermarket, fired at police, and was later killed.

Μιλώντας στον Τύπο, ο Κλιμένκο σημείωσε ότι ο δράστης είχε καταχωρημένη κυνηγετική καραμπίνα και το απαιτούμενο ιατρικό πιστοποιητικό που επιτρέπει τη χρήση της. Πρόσθεσε ότι η εισαγγελία διερευνά ποιο ιατρικό ίδρυμα εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο δράστης νωρίτερα είχε βάλει φωτιά στο σπίτι του, ενώ φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.

Πυροβολισμοί στο Κίεβο: Η δήλωση Ζελένσκι

Τους νεκρούς επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι πέντε ανθρώπων», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι «10 άνθρωποι νοσηλεύονται» και ότι «τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί».

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has just reported that the attacker in Kyiv who opened fire on civilians has been eliminated. All the circumstances are being established. At present, 5 people have been confirmed killed. My condolences to the families and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026