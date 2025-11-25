Τουρκία: Από «φωσφίνη» πέθανε η οικογένεια τουριστών - Τι προκάλεσε το εντομοκτόνο του ξενοδοχείου

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας οικογένειας στην Τουρκία, όπου πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής. Ενώ στην αρχή, οι υποψίες ήταν στραμμένες σε γνωστή τουρκική αλυσίδα φαγητών, το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης αποκλείστηκε γρήγορα με τους ιατροδικαστές να «δείχνουν» άλλη αιτία θανάτου.

Η οικογένεια, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, πέθανε από «φωσφίνη». «Κανένα ίχνος δηλητηρίου δεν βρέθηκε στο αίμα, στο στομάχι ή στα τρόφιμα που καταναλώθηκαν από την οικογένεια, ενώ εντοπίστηκε ισχυρή παρουσία φωσφίνης», μεταδίδουν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος T24 και το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV, επικαλούμενα την έκθεση του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής.

Η έκθεση δείχνει να επιβεβαιώνει ότι αντιπαρασιτικός ψεκασμός που έγινε μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι γονείς και τα δύο παιδιά μπορεί να είναι η αιτία των θανάτων.

«Βρέθηκαν αποδείξεις ότι το χημικό αυτό προϊόν χρησιμοποιήθηκε από το ξενοδοχείο».

Θάνατος τετραμελούς οικογένειας στην Τουρκία: Τι είναι η φωσφίνη

Η φωσφίνη, που είναι επίσης γνωστή ως υδρίδιο του φωσφόρου ή φωσφίδιο αλουμινίου, είναι ένα πολύ τοξικό εντομοκτόνο για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά. Σε αέρια κατάσταση εισχωρεί στον οργανισμό με την εισπνοή, διανέμεται κυρίως στο ήπαρ, το νευρικό σύστημα και την καρδιά, διευκρινίζει στην ιστοσελίδα του το INRS, το Γαλλικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το INRS προειδοποιεί ότι «η έκθεση μέσω της εισπνοής ισχυρών δόσεων φωσφίνης προκαλεί σοβαρές νευρολογικές, αναπνευστικές και καρδιακές βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στον θάνατο του ασθενή».

Υπενθυμίζεται ότι, τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Μπότσεκ πέθαναν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, τα παιδιά ηλικίας 3 και 6 ετών, μετά η μητέρα, και μετά ο πατέρας αφότου ασθένησαν στις 12 Νοεμβρίου.

Αρχικά αναφέρθηκε η τροφική δηλητηρίαση ως η αιτία του θανάτου, μετά μια επίσκεψη της οικογένειας στην τουριστική συνοικία Ορτάκιοϊ, όπου οι γονείς και τα παιδιά έφαγαν δημοφιλή φαγητά.

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης είχε ανοίξει έρευνα με την υποψία της τροφικής δηλητηρίασης.

Ωστόσο η εκδοχή αυτή αποκλείστηκε γρήγορα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «χημική δηλητηρίαση μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε» η οικογένεια, το οποίο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, έπρεπε να καταπολεμήσει μια εισβολή κοριών.

Το προϊόν φέρεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας, που βρισκόταν από πάνω, μέσω του αεραγωγού της τουαλέτας.

