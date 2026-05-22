Τουρκία: Ελεύθεροι με αναστολή οι δύο Έλληνες τουρίστες που συνελήφθησαν με βυζαντινή σημαία στην Αγιά Σοφιά

Μια κίνηση μέσα στην Αγιά Σοφιά έμελλε να μετατραπεί σε μια δικαστική περιπέτεια με αίσιο τέλος για δύο Έλληνες υπηκόους. Όλα ξεκίνησαν στις 9 Απριλίου, όταν μια παρέα πέντε Ελλήνων τουριστών επισκέφθηκε το εμβληματικό μνημείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο πλέον λειτουργεί ως τζαμί. Ανάμεσά τους, μια γεωπόνος από τη Σπάρτη και ο ανιψιός της, ένας Ελληνοαυστραλός με διπλή υπηκοότητα.

Κατά την περιήγησή τους στον επάνω όροφο, που είναι προσβάσιμος στο κοινό, ο νεαρός έβγαλε μια σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος», ποζάροντας μαζί με τη θεία του για μια αναμνηστική φωτογραφία.

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τις κάμερες ασφαλείας. Οι τουρκικές αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως και οι δυο τους συνελήφθησαν με την κατηγορία της «προσβολής τμήματος του πληθυσμού».

Σύμφωνα με το Sigmalive, η υπόθεση οδηγήθηκε γρήγορα στις δικαστικές αίθουσες της Κωνσταντινούπολης. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με 5ετή αναστολή. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι οι δύο Έλληνες δεν κρατούνται πλέον. Είναι ελεύθεροι να αφήσουν πίσω τους την Τουρκία χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο και, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.