Μενού

Τουρκία: Ελεύθεροι με αναστολή οι δύο Έλληνες τουρίστες που συνελήφθησαν με βυζαντινή σημαία στην Αγιά Σοφιά

Ελεύθεροι με 5ετή αναστολή επιστρέφουν στην Ελλάδα οι δύο τουρίστες που συνελήφθησαν για τη βυζαντινή σημαία στην Αγιά Σοφιά.

Reader symbol
Newsroom
Αγία Σοφία
Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια κίνηση μέσα στην Αγιά Σοφιά έμελλε να μετατραπεί σε μια δικαστική περιπέτεια με αίσιο τέλος για δύο Έλληνες υπηκόους. Όλα ξεκίνησαν στις 9 Απριλίου, όταν μια παρέα πέντε Ελλήνων τουριστών επισκέφθηκε το εμβληματικό μνημείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο πλέον λειτουργεί ως τζαμί. Ανάμεσά τους, μια γεωπόνος από τη Σπάρτη και ο ανιψιός της, ένας Ελληνοαυστραλός με διπλή υπηκοότητα.

Κατά την περιήγησή τους στον επάνω όροφο, που είναι προσβάσιμος στο κοινό, ο νεαρός έβγαλε μια σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος», ποζάροντας μαζί με τη θεία του για μια αναμνηστική φωτογραφία.

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τις κάμερες ασφαλείας. Οι τουρκικές αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως και οι δυο τους συνελήφθησαν με την κατηγορία της «προσβολής τμήματος του πληθυσμού».

Σύμφωνα με το Sigmalive, η υπόθεση οδηγήθηκε γρήγορα στις δικαστικές αίθουσες της Κωνσταντινούπολης. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με 5ετή αναστολή. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι οι δύο Έλληνες δεν κρατούνται πλέον. Είναι ελεύθεροι να αφήσουν πίσω τους την Τουρκία χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο και, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ