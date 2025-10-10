Τουρκία: Η απάντηση της Χαντισέ για την εμπλοκή της στο τεράστιο σκάνδαλο με τα ναρκωτικά

Εκτεταμένη επιχείρηση της τουρκικής Χωροφυλακής πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου, στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χρήση ναρκωτικών από πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου.

Ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της τουρκικής σόουμπιζ, όπως η σούπερ σταρ Χαντίσε και η δημοφιλής τραγουδίστρια Ιρέμ Ντεριτζί.

Χαντίσε :«Ήρθε η Χωροφυλακή να σας πάρει»

Η γνωστή τραγουδίστρια Χαντίσε μίλησε συγκινημένη για την αναστάτωση που έζησε όταν, στις 6:30 το πρωί, αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού της.

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα τόσο πολύ. Η πόρτα μου χτυπούσε σαν να συνέβαινε κάτι τρομερό», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι ειδοποιήθηκε από την ασφάλεια του συγκροτήματος κατοικιών όπου διαμένει: «Ήρθε η Χωροφυλακή να σας πάρει».

Η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε εξετάσεις και δειγματοληψίες, τονίζοντας πως «δεν καπνίζει και είναι εντελώς καθαρή». Παρά το σοκ, ανέβηκε κανονικά στη σκηνή λίγες ώρες αργότερα, σε συναυλία στην Άγκυρα, δηλώνοντας μπροστά στο κοινό: «Η συνείδησή μου είναι καθαρή. Δεν θα ήθελα να ζήσω κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι σε κάθε δοκιμασία υπάρχει ένα μάθημα».

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı #Hadise "AĞRIMA GİTTİ!" dedi.



"Ben sigara bile içmeyen biriyim, bugünkü operasyonu biliyorsunuz! Ağrıma gitti. Ben böyle yetiştirilmedim. Sizin karşınızda bu şekilde anılmak beni çok üzüyor." pic.twitter.com/p7739eIpsU — Tele1 TV (@tele1comtr) October 8, 2025

«Η συνείδησή μου είναι καθαρή σαν το μητρικό γάλα»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε και η τραγουδίστρια Ιρέμ Ντεριτζί, η οποία πέρασε τη μέρα μεταξύ Χωροφυλακής και νοσοκομείων για εξετάσεις.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, υπογράμμισε πως απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε υπόνοια για χρήση ναρκωτικών:

«Το να με πάρουν από το σπίτι μου στις 7 το πρωί με αναστάτωσε. Αν με καλούσαν, θα πήγαινα μόνη μου να δώσω δείγματα. Η συνείδησή μου είναι καθαρή σαν το μητρικό γάλα», δήλωσε.

Η ίδια πρόσθεσε πως δεν θα ρίσκαρε ποτέ μια καριέρα 14 ετών «για κάτι τόσο ανόητο», ενώ αναφέρθηκε και στη συγκινητική στιγμή που βίωσε η ηθοποιός Μεριτς Αράλ Κεσκίν, η οποία ζήτησε θήλαστρο για να ταΐσει το νεογέννητό της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. «Αυτό με επηρέασε περισσότερο από όλα», είπε η Ντεριτζί.

Ποιοι άλλοι ελέγχθηκαν

Η μεγάλη επιχείρηση έγινε υπό την εποπτεία του Γραφείου Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για Εγκλήματα Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Παραβάσεων, με στόχο γνωστούς εκπροσώπους της τουρκικής καλλιτεχνικής σκηνής.

Η έρευνα αφορά υποψίες για χρήση και όχι διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, δεν εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, αλλά οι καλλιτέχνες οδηγήθηκαν για αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

Μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν, πέρα από τις Χαντίσε και Ντεριτζί, περιλαμβάνονται:

Ντιλάν Πόλατ

Ενγκίν Πόλατ

Κουμπιλάι Άκα

Κάαν Γιλντιρίμ

Μπερράκ Τουζούνατατς

Ντουϊγκού Οζασλάν Μουτάφ

Ντεμέτ Εβγκιάρ Μπαμπατάς

Ζεϊνέπ Μεριτς Αράλ Κεσκίν

Οζγκέ Οζπιρίντσι

Μερτ Γιαζιτζιόγλου