Τουρκία: Η αστυνομία πολιορκεί τα γραφεία της αντιπολίτευσης, οχυρώθηκε μέσα ο Οζέλ - «Δεν φεύγουμε»

Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στην Τουρκία στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα, μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ, με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζγκιούρ Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Οι είσοδοι του κτιρίου κλειδώθηκαν, ενώ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και νερό μεταξύ των συγκεντρωμένων. Η ομάδα, στην οποία παρευρίσκεται και ο δικηγόρος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, περιμένει έξω για να εισέλθει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο, αφού ξεπέρασαν τα οδοφράγματα, που είχε θέσει η ασφάλεια του κτηρίου του CHP, ενώ κατά την επέμβαση έγινε χρήση σπρέι πιπεριού.

Τουρκία: Αίτημα εκκένωσης από Κιλιτσντάρογλου

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκκένωσης του κτηρίου από την πλευρά του πρώην προέδρου του CHP. ΄Επειτα από έγγραφο του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, Τζελάλ Τσελίκ, προς τις αστυνομικές αρχές για την εκκένωση του κτηρίου, αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος για λόγους ασφαλείας και εφαρμογής του σχετικού αιτήματος.

Διαβάστε ακόμα: Τα τρία στάδια στο προτεινόμενο πλαίσιο ειρήνης ΗΠΑ - Ιράν: Πώς αντιδρά το Ισραήλ στην πιθανή συμφωνία

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα κομματικά στελέχη και τους δημόσιους λειτουργούς να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση, ζητώντας παράλληλα αποφυγή ενεργειών που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία.

«Παρακαλώ όλες τις οργανώσεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς, το προσωπικό ασφαλείας και όλους τους δημόσιους λειτουργούς που ενεργούν σύμφωνα με την απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Άγκυρας, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της δικαστικής απόφασης.

Επίσης, παρακαλώ να μην υπάρξει καμία ενέργεια ή συμπεριφορά που αντίκειται στην οργανωτική κουλτούρα και την πειθαρχία. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για όσους ενεργήσουν αντίθετα στις εντολές», δήλωσε ο τέως πρόεδρος του CHP.

Μήνυμα «ανυποταξίας» από Οζγκιούρ Οζέλ

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία, κάνοντας λόγο για «επίθεση» κατά του κόμματος.

«Βρισκόμαστε στο πατρικό μας σπίτι, στα κεντρικά γραφεία του CHP, στην έδρα που είναι παρακαταθήκη του Ατατούρκ. Δεχόμαστε επίθεση. Δεν αρκέστηκαν στο να λάβουν αυτή την παράνομη απόφαση, αλλά ήρθαν και στην πόρτα μας.

Τώρα ήρθαν με την αστυνομία. Θέλουν να καταστρέψουν αυτό το κτίριο και να το καταλάβουν. Δεν θα φύγουμε από εδώ, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Δεν έχουμε πρόθεση να σηκώσουμε χέρι στην αστυνομία. Μπορούν να πάρουν το σώμα μας, αλλά δεν μπορούν να πάρουν τον αγώνα μας», ανέφερε στο μήνυμά του.

Εκπρόσωποι της πλευράς που στηρίζει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου υποστήριξαν ότι προηγήθηκαν διαβουλεύσεις χωρίς αποτέλεσμα και ότι δεν επετράπη η είσοδός τους στο κτίριο.