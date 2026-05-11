Τουρκία: Ήρθε η ώρα της κρίσης για τον Ιμάμογλου - Σήμερα η δίκη του για «κατασκοπεία»

Ανοίγει η αυλαία σήμερα (11/5) για τη δίκη του πολιτικού κρατούμενου Εκρέμ Ιμάμογλου, υπό την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας» στην Τουρκία, με βασικούς κατηγορουμένους τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον σύμβουλό του, Νετζατί Οζκάν και το δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ.

Η πρώτη συνεδρίαση της υπόθεσης πραγματοποιείται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά στη Σηλυβρία, ενώπιον του 25ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης. Στη διαδικασία αναμένεται να παρουσιαστούν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων.

Εκρέμ Ιμάμογλου - To «ασήκωτο» κατηγορητήριο

Σύμφωνα με την πολυσέλιδη δικογραφία, τα φερόμενα αδικήματα καλύπτουν την περίοδο 2019-2025, με τον Ιμάμογλου να αντιμετωπίζει ποινές κάθειρξης από 15 έως 20 έτη.

Αυτές επηρεάζουν και τον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκιουν, ο οποίος επιδιώκει να υπαχθεί σε καθεστώς ευνοϊκής μεταχείρισης. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και αίτημα πολιτικής απαγόρευσης για τον Ιμάμογλου.

Το κατηγορητήριο βασίζεται σε ψηφιακά δεδομένα, επικοινωνίες και καταθέσεις που αποδίδονται στον προαναφερθέντα επιχειρηματία. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών μέσω βάσης δεδομένων που φέρεται να σχετίζεται με τον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γκιουν κατηγορείται ότι διατηρούσε επαφές με στελέχη ξένων μυστικών υπηρεσιών από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ φέρεται να μετέφερε ευαίσθητα δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ιμάμογλου - Απορρίπτει τις κατηγορίες

Ο Ιμάμογλου και οι συγκατηγορούμενοι απορρίπτουν το σύνολο των κατηγοριών. Ο έκπτωτος δήμαρχος, σύμφωνα με προηγούμενη κατάθεσή του στην έρευνα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον Χουσεΐν Γκιουν και ότι η κοινή τους φωτογραφία «ήταν μια τυπική φωτογραφία συγχαρητηρίων».

Υποστήριξε ακόμα ότι η επαφή μεταξύ Γκιουν και Οζκάν «περιορίστηκε σε διάστημα 15 ημερών και δεν θα μπορούσε να επηρεάσει μια εκλογική διαδικασία».

Ο Νετζατί Οζκάν ανέφερε ότι δεν είχε σχέση με τον Γκιουν. «Οποιοσδήποτε νομικός, εξετάζοντας μόνο αυτό το μήνυμα, θα καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μας».

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Μερντάν Γιαναρντάγ χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «βασισμένο σε ερμηνείες και υποθέσεις» και υποστήριξε ότι δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.