Τουρκία: «Καζάνι» που βράζει το CHP μετά την καθαίρεση του Οζέλ - Σενάρια μέχρι και για νέο κόμμα

Σε νέα φάση εσωκομματικής κρίσης έχει εισέλθει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον ηγέτη της, Οζγκιούρ Οζέλ.

Η απόφαση έχει προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ του προέδρου του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ και του τέως, αλλά δικαστικά διορισμένου, προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο διεξαγωγής έκτακτου συνεδρίου.

Η ηγεσία Οζέλ ζητεί άμεσα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο στη βάση του κόμματος -μέσω συνεδρίου- για την εκλογή προέδρου, ενώ η πλευρά Κιλιτσντάρογλου υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι νομικά εφικτό προς το παρόν.

Τουρκία: Το «θολό» μέλλον του CHP

Μιλώντας στην εβδομαδιαία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, ο Οζγκιούρ Οζέλ επιχείρησε να εμφανίσει εικόνα συσπείρωσης του κόμματος.

«Η ομάδα μας είναι εδώ, η Ομάδα του CHP στέκεται ψηλά. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που βαδίζουν προς την εξουσία», δήλωσε.

Σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο τουρκικό κοινοβούλιο, ο Οζέλ υποστήριξε ότι η κρίση μπορεί να λυθεί μόνο μέσω ενός έκτακτου κομματικού συνεδρίου και κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί γρήγορα στην προσφυγή που έχει καταθέσει το CHP.

«Aνησυχώ για το μέλλον της πολυκομματικής πολιτικής τάξης, της δημόσιας τάξης και της δημοκρατίας της Τουρκίας», σημείωσε, ενώ αναφερόμενος στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, πρόσθεσε πως εάν πρόκειται να επιτευχθούν αποτελέσματα, φυσικά, δεν είναι αρνητικός στο να συναντηθούν.

«Το αποτέλεσμα είναι το συνέδριο. Αν πω “τα παράτησα”, αυτός ο θυμός θα κατευθυνθεί σε μένα. Το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να λάβει απόφαση το συντομότερο δυνατό. Με αυτή την απόφαση θα ξεπεραστεί αυτό το μπλοκάρισμα».

Ο Οζέλ ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 804 υπογραφές υπέρ της σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου.

Τουρκία - Σενάριο για νέο κόμμα Οζέλ

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί έντονη φημολογία σχετικά με το πολιτικό μέλλον του Οζγκιούρ Οζέλ και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος.

Ο Οζέλ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην Εθνοσυνέλευση, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τις φήμες για νέο κόμμα. Ανέφερε ότι «υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ένα νέο κόμμα έτοιμο», αλλά μόνο ως «σενάριο καταστροφής».

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Εξήγησε ότι αν το δικαστικό «πραξικόπημα» (όπως το αποκαλεί) εμποδίσει το CHP να συμμετάσχει σε εκλογές ή να πραγματοποιήσει συνέδριο, πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική δομή έτοιμη ώστε να μη μείνουν οι ψηφοφόροι χωρίς εκπροσώπηση.

Στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε, έντονα το όνομα κόμμα «EKİM» (Κόμμα του Οκτώβρη) ως το πιθανό όνομα ενός νέου πολιτικού σχηματισμού που θα μπορούσε να ιδρυθεί από τον Οζέλ και τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ορισμένοι αναλυτές (όπως ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί της Χουριέτ) υποστηρίζουν ότι ο Ιμάμογλου έχει ήδη σχεδιάσει το «πλάνο Β», το οποίο περιλαμβάνει την ίδρυση νέου κόμματος, αν οι δρόμοι εντός του CHP κλείσουν οριστικά λόγω των δικαστικών αποφάσεων.