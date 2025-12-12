Τουρκία: Ορίστηκε στις 9 Μαρτίου η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Έπειτα από 8 μήνες αναμονής το 40ό Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης όρισε ημερομηνία έναρξης την 9η Μαρτίου για τη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται εντός του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μαρμαρά.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά του Ιμάμογλου και άλλων 402 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κράτηση και 7 υπόκεινται σε εντάλματα σύλληψης.

Η παραπομπή του Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων στελεχών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για την υπόθεση «yolsuzluk» (διαφθορά) αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς την πολιτική σκηνή της Τουρκίας κατά τους επόμενους μήνες, καθώς και ημερομηνία έναρξης της δίκης είναι πλέον γνωστή.

