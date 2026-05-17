Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου - Είχε δεχτεί πυροβολισμούς μέσα στο γραφείο του

Ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που βρέθηκε πυροβολημένος στο γραφείο του στην Αλάνια της Αττάλειας της Τουρκίας πριν από περίπου 10 ημέρες, έχασε τη ζωή του.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε την τραγική είδηση ​​με τα λόγια: «Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους εκλιπόντες. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και την υπομονή μου στην οικογένεια, τους αγαπημένους του και ιδιαίτερα στον κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου».

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın @MevlutCavusoglu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve… — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 17, 2026

Ο επιχειρηματίας είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο μετά τον εντοπισμό του και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη μέχρι τη στιγμή που υπέκυψε στα τραύματά του.

Η κηδεία του Αϊντίν Τσαβούσογλου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 14:00, στο Κεντρικό Νεκροταφείο Türkler.