Μενού

Τουρκία: Πέθανε ο αδελφός του Τσαβούσογλου - Είχε δεχτεί πυροβολισμούς μέσα στο γραφείο του

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβολισμούς στο γραείο του σε πρατήριο καυσίμων.

Reader symbol
Newsroom
Μεβλούτ Τσαβούσογλου
Μεβλούτ Τσαβούσογλου | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που βρέθηκε πυροβολημένος στο γραφείο του στην Αλάνια της Αττάλειας της Τουρκίας πριν από περίπου 10 ημέρες, έχασε τη ζωή του.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε την τραγική είδηση ​​με τα λόγια: «Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους εκλιπόντες. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και την υπομονή μου στην οικογένεια, τους αγαπημένους του και ιδιαίτερα στον κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου».

Διαβάστε ακόμα: Τουρκία: Πυροβολισμοί κατά αδελφού πρώην υπουργού - Γιατί έγινε στόχος ο Αϊντίν Τσαβούσογλου

Ο επιχειρηματίας είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο μετά τον εντοπισμό του και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη μέχρι τη στιγμή που υπέκυψε στα τραύματά του.

Η κηδεία του Αϊντίν Τσαβούσογλου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 14:00, στο Κεντρικό Νεκροταφείο Türkler.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ