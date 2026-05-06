Τουρκία: Πυροβολισμοί κατά αδελφού πρώην υπουργού - Γιατί έγινε στόχος ο Αϊντίν Τσαβούσογλου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πρώην υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, στην Αλάνια, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε μέσα στο γραφείο του σε πρατήριο καυσίμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες. Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου βρέθηκε τραυματισμένος στο γραφείο του, που βρίσκεται στον επάνω όροφο πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τη Haberler.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε ένας πυροβολισμός από το χώρο, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους εργαζομένους. Όταν εισήλθαν στο γραφείο, εντόπισαν τον επιχειρηματία αιμόφυρτο στο πάτωμα και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Τουρκία: Έρευνες για τα αίτια της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από νοσοκομειακές πηγές, ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Μετά την επέμβαση, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη και να εξακολουθεί να εμπνέει ανησυχία.

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένη επιχείρηση, αποκλείοντας το πρατήριο καυσίμων και τη γύρω περιοχή. Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα στο χώρο του γραφείου, με στόχο τη συλλογή στοιχείων.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί, αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα. Η έρευνα συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα βαλλιστικών και τεχνικών εξετάσεων.

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου είναι γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή της Αττάλειας και της Αλάνιας, με δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα, ενώ ο άλλος του αδελφός, ο Χασάν, είναι ο πρόεδρος της ομάδας ποδοσφαίρου Αλάνιασπορ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στο εξωτερικό, ενημερώθηκε για το συμβάν και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Τουρκία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία κινητοποίηση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην πορεία της υγείας του τραυματία και στα αίτια του περιστατικού.