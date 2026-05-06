Ο Λευκός Οίκος φέρεται να πλησιάζει σε μια συμφωνία με το Ιράν, με βάση ένα μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που περιήλθε στη γνώση του Axios.

Το σύντομο υπόμνημα αίνεται πως περιλαμβάνει και τον καθορισμό ενός πλαισίου για πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμα πηγές.

Εν γένει, οι ΗΠΑ αναμένουν ιρανικές απαντήσεις σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες. Δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί κάτι, αλλά οι πηγές ανέφεραν ότι πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία, από την έναρξη του πολέμου.

Ιράν - ΗΠΑ: Οι διατάξεις στο επίμαχο μνημόνιο

Μεταξύ άλλων διατάξεων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό

του Ιράν σε για τον τη συμφωνία των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων

των ΗΠΑ για και την την άρση των περιορισμών στη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ αμφίπλευρα

Πολλοί από τους όρους που ορίζονται στο υπόμνημα θα εξαρτώνται από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, διατηρώντας την πιθανότητα ανανέωσης του πολέμου ή μιας παρατεταμένης αβεβαιότητας στην οποία ο θερμός πόλεμος θα έχει σταματήσει αλλά τίποτα δεν θα έχει πραγματικά επιλυθεί.

Ιράν - ΗΠΑ: Τι μπορεί να «φρενάρει» το μνημόνιο

Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη και ότι μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν θα επιτευχθεί ακόμη και μια αρχική συμφωνία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αισιοδοξία για μια συμφωνία σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, αλλά δεν έχουν ακόμη καταλήξει.

Ωστόσο, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να υποχωρήσει από την πρόσφατα ανακοινωθείσα επιχείρησή του στο Στενό του Ορμούζ και να αποφύγει την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας βασίστηκε στην πρόοδο των συνομιλιών.

Το μονοσέλιδο μνημόνιο συνεννόησης (MOU) 14 σημείων βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και αρκετών Ιρανών αξιωματούχων, τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσολαβητών.

Στην τρέχουσα μορφή του, το Μνημόνιο Κατανόησης θα κηρύσσει το τέλος του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη μιας περιόδου 30 ημερών διαπραγματεύσεων για μια λεπτομερή συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ.