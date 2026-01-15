Τουρκία: Σάλος με αθλήτρια που φήμες θέλουν να «έκλεψε» την καρδιά του Ιμάμογλου - Σήμερα η δίκη

Τη στιγμή που η πολύκροτη δίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου για το φερόμενα πλαστό πτυχίο του ξεκινά σήμερα, Πέμπτη (15/1), μια άλλη υπόθεση έρχεται να μονοπωλήσει τη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει το τουρκικό Haberler, έχουν εμφανιστεί ισχυρισμοί σχετικά με την ιδιωτική ζωή του Ιμάμογλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα ειδησεογραφικά μέσα.

Οι φήμες έχουν αντικείμενο υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση του πρώην δημάτχου Κωνσταντινούπολης -παντρεμένος με την Ντιλέκ Ιμάμογλου- με τη γνωστή βολεΐμπολίστρια Ντέρια Τσαγιργκάν.

Φήμες για απιστία του Ιμάμογλου

Σημειώνεται πως τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά φήμες, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Ιμάμογλου διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με την αθλήτρια. Η φημολογία ξεκίνησε ειδικότερα από την κατάθεση μιας influencer η οποία κατηγόρησε, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη του, τον Ιμάμογλου πως είχε εξωσυζυγική σχέση

Συγκεκριμένα φημολογείται ότι ο πρώην δήμαρχος κατά καιρούς υποστηρίζει και δείχνει ενδιαφέρον για την Τσαγιργκάν. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις είναι απλώς ισχυρισμοί και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Ποια είναι η Ντέρια Τσαγιργκάν

Η Ντέρια Τσαγιργκάν, γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Οκτωβρίου 1987, είναι μια γνωστή βολεϊμπολίστρια σε θέση λίμπερο στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ασχολείται με το βόλεϊ από νεαρή ηλικία και η ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα το 2005.

Η 37χρονη αγωνίζεται στο Τουρκικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών εδώ και πολλά χρόνια και έχει τραβήξει την προσοχή με την απόδοσή της στο γήπεδο. Οι ισχυρισμοί σχετικά με την προσωπική της ζωή δεν επισκιάζουν την αξιοσέβαστη καριέρα της στην κοινότητα του βόλεϊ.