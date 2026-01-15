Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η βολεΐμπολίστρια που φέρεται να έχει σχέση με τον Ιμάμογλου

Την στιγμή που τα δημοσιεύματα για φημολογούμενη εξωσυζηγική σχέση του Εκρέμ Ιμάμογλου με την βολεΐμπολίστρια Ντέρια Τσαγιργκάν κατακλύζουν τα τουρκικά ΜΜΕ, η έαθλήτρια συνελήφθη για ναρκωτικά.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά με εμπλεκόμενα ονόματα διασημοτήτων, και πραγματοποιήθηκε η νέα αστυνομική επιχείρηση που έβαλε στο μικροσκόπιο 18 άτομα (μαζί με την αθλήτρια).

Μάλιστα οι αναφορές έρχονται σήμερα, Πέμπτη (15/1), ημέρα που όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ξεκινάει η δίκη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης για το «πλαστό» πτυχίο του.

Οι ισχυρισμοί για την εξωσυζυγική σχέση του Ιμάμογλου με την Τσαϊργκάν φέρεται να έχει ομολογήσει η Ραμπιά Καρατζά, μία influencer, η οποία συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών και η οποία πλέον έχει γίνει πληροφοριοδότης.

Τουρκία: Τι ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της η αθλήτρια

Στην κατάθεσή της, η Τσαϊργκάν αρνήθηκε ότι έχει σχέση με τον Ιμάμογλου και ανέφερε ότι τον έχει συναντήσει τρεις – τέσσερις φορές.

Όπως είπε, η πρώτη φορά που τον συνάντησε ήταν στην πλατεία Ταξίμ κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή το 2020 ή το 2021, όπου του συστήθηκε ως παίκτρια της εθνικής ομάδας βόλεϊ της Τουρκίας και της Γαλατασαράι.

Ανέφερε, σύμφωνα με τη Sabah, «ότι μετά από μια σύντομη συνομιλία, εξέφρασε την επιθυμία της να επισκεφθεί τον Ιμάμογλου στο γραφείο του και ότι ένα άτομο που τον συνόδευε τής έδωσε τον αριθμό επικοινωνίας του».

Ακόμα δήλωσε ότι επισκέφθηκε τον Ιμάμογλου μετά από ραντεβού στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Σχεδιασμού της Κωνσταντινούπολης (ΙPA) το 2022-2023.

Όπως είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζήτησαν για αθλητικά. Ανέφερε ακόμα ότι της έγινε πρόταση να παίξει για την ομάδα του Δήμου την İBB Spor, κάτι το οποίο δεν συνέβη επειδή η ομάδα αγωνιζόταν σε χαμηλότερη κατηγορία. Πρόσθεσε ότι μίλησαν επίσης για την καριέρα της και ότι έγινε συζήτηση για το ενδεχόμενο να αναλάβει θέση στη διοίκηση της İBB μετά την αποχώρησή της από το βόλεϊ.

Επίσης δήλωσε ότι μετά την κατεδάφιση του σπιτιού της στο Μπαχτσελιεβλέρ το 2023, ζήτησε βοήθεια από τον Οζγκιούρ Τσελίκ, τον τότε επικεφαλής της περιφέρειας Μπαχτσελιεβλέρ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζε.

Σημείωσε ότι η οικογένειά της και οι ένοικοι του διαμερίσματος μεταφέρθηκαν πρώτα σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις του Δήμου της Κωνσταντινούπολης, όπου παρέμειναν για περίπου 3,5 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου μέσω του προσωπικού του τηλεφωνικού αριθμού, μίλησε μαζί του και τον ευχαρίστησε».

Η δήλωση που «έκαψε» την αθλήτρια

Στα τουρκικά ΜΜΕ μάλιστα παρατίθεται απόσπασμα από παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας όταν σε συνέντευξή της είχε ερωτηθεί ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που είχε αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της, με την ίδια να είχε απαντήσει τότε τον Ιμάμογλου.

Ποια είναι η Ντέρια Τσαγιργκάν

Η Ντέρια Τσαγιργκάν, γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Οκτωβρίου 1987, είναι μια γνωστή βολεϊμπολίστρια σε θέση λίμπερο στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ασχολείται με το βόλεϊ από νεαρή ηλικία και η ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα το 2005.

Η 37χρονη αγωνίζεται στο Τουρκικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών εδώ και πολλά χρόνια και έχει τραβήξει την προσοχή με την απόδοσή της στο γήπεδο. Οι ισχυρισμοί σχετικά με την προσωπική της ζωή δεν επισκιάζουν την αξιοσέβαστη καριέρα της στην κοινότητα του βόλεϊ.

Η 38χρονη ανακοίνωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2025 το τέλος της καριέρας της στο βόλεϊ κατά τη διάρκεια της οποίας έπαιξε σε σπουδαίες ομάδες της Τουρκίας, όπως της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι καθώς και της εθνικής Τουρκίας.

Στην ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε τον τερματισμό της καριέρας της, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Γαλατασαράι και στους οπαδούς της. «Το να φοράω αυτή τη φανέλα, να δέχομαι αυτή την αγάπη ήταν για μένα κάτι απερίγραπτο. Ευχαριστώ όλους όσους μου έδωσαν δύναμη και υποστήριξη σε αυτό το ταξίδι: τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου, τους συλλόγους μου και την οικογένειά μου που μοιράστηκε μαζί μου τον ίδιο ενθουσιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ προσέθεσε πως το «να εκπροσωπήσω τη χώρα μου ήταν μια από τις πιο τιμητικές στιγμές της ζωής μου».