Το τουρκικό ΥΠΕΞ «αδειάζει» Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για το Κυπριακό»

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε επίρριψη ευθυνών για το «αδιέξοδο» στο Κυπριακό με ανακοίνωσή του, ακόλουθα των επαφών και δηλώσεων Γκουτέρες στην Κύπρο από κοινού με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Η Άγκυρα μάλιστα επιρρίπτει την απουσία προόδου στην αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκφράζει τη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή πλευρά, σύμφωνα με τη Hurriyet.

Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντησή του με ηγέτες στην Κύπρο, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί δήλωσε ότι εκτιμούν τις προσπάθειες του Γκουτέρες σχετικά με το Κυπριακό από την αρχή της θητείας του.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για Κυπριακό

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με το Κυπριακό από την αρχή της θητείας του.

Σε μια εποχή που δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για μια λύση μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί, πιστεύουμε ότι η εστίαση στην επίτευξη προόδου σε βασικούς τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες το 2025 θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειές της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.

Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επιστήσουμε για άλλη μια φορά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν.

Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες στο νησί, την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Όπως πάντα, επαναβεβαιώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και τον τουρκοκυπριακό λαό».