Την αισιοδοξία του για τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, μετά τη συνομιλία και τις δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ βρίσκεται στη Λευκωσία, και λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

«Κρατώ τρία πράγματα από τις επαφές αυτές τις δύο μέρες, τρία πολύ σημαντικά δεδομένα, ξεκινώντας από το γεγονός, γιατί αυτή είναι και η μεγάλη ουσία, ότι ο ΓΓ είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται, από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, αλλά και – αυτό είναι πολύ σημαντικό – το διαπραγματευτικό κεκτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κραν Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο.

Tο τρίτο, να χαιρετίσω το γεγονός ότι όλοι – εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το πράξαμε- έχουν ανταποκριθεί θετικά στη σύγκλιση μιας διευρυμένης διάσκεψης η οποία φυσικά, και συμφωνούμε απόλυτα με τον ΓΓ των ΗΕ- πρέπει να είναι πετυχημένη και συνεχίζουμε σε συνεργασία και με την κα Ολγκίν αλλά και την ΕΕ, για την οποία έκανε αναφορά στις συναντήσεις μας και σήμερα ο ΓΓ των ΗΕ, έτσι ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος πηγαίνοντας σε αυτή τη διευρυμένη συνάντηση να έχουμε θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως μεταφέρει το philenews.com.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Πώς σχολίασε τη συνάντηση σε σχήμα 5 + 1

Αναφορικά με την πρόταση του Αντόνιο Γκουτέρες, για συνάντηση σε σχήμα 5+1, ο Κύπριος Πρόεδρος σχολίασε: «Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.

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Το πρώτο αφορά την αξιοποίηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, κάτι που όταν έγινε η δήλωση πέρυσι δεν ήταν δεδομένο. Ήταν υπό αμφισβήτηση.

Δεύτερο, ο ρόλος που δύναται να διαδραματίσει η ΕΕ σε αυτή την προσπάθεια, κάτι που επιδιώξαμε από την 1η Μαρτίου 2023 και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη διάθεση και την ετοιμότητα της ΕΕ να διαδραματίσει αυτό τον ρόλο προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι σε σχέση με την ουσία των διαπραγματεύσεων, δηλαδή εκείνα τα θέματα στα οποία δεν υπάρχουν συγκλίσεις και που θα πρέπει να επιλυθούν. Μάλιστα να σας αναφέρω ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την ετοιμότητα της για τη σύσταση μιας νομικής ομάδας που θα στηρίζει τον κ. Φίτο σε αυτή την πτυχή.

Και η δεύτερη πτυχή αφορά τα ευρωτουρκικά -που όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι εκτίμηση δική μας, έχουμε ακούσει από τουρκικά χείλη – που ενδιαφέρονται να δουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά. Άρα, υπάρχουν δύο νέα πολύ σημαντικά δεδομένα. Να θυμίσω ότι ακόμη και ο επιδιωκόμενος στόχος, το τελικό αποτέλεσμα ήταν υπό αμφισβήτηση, οι τοποθετήσεις του ΓΓ, οι συζητήσεις που έγιναν αυτές τις δύο μέρες έχουν ξεκαθαρίσει και δεν χωρά καμιά αμφιβολία ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος και, ναι, ξεκινάμε αμέσως εργασία και με την κα Ολγκίν και με τον κ. Φίτο – θα τον συναντήσω την Παρασκευή το πρωί, θα συναντήσει και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη- να δημιουργήσουμε τα δεδομένα για να έχουμε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη στην οποία βασικά το μόνο αντικείμενο συζήτησης είναι να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δηλαδή η προεργασία θα γίνει πριν την ημερομηνία καθορισμού της διευρυμένης».