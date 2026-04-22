Ένας Τούρκος αξιωματούχος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα social media και γιατί όχι δηλαδή: Τον λένε Ορχάν Αβτσί και απέκτησε τεράστια φήμη μετά την είδηση του διορισμού του ως επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του κόμματος «Huzur» (Κόμμα Γαλήνης) στην περιοχή Καρλιόβα του Μπινγκόλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, λίγοι ασχολήθηκαν με τον διορισμό και όλοι οι χρήστες των social media τον αποθέωσαν για το θάρρος που είχε να ανεβάσει μια επίσημη φωτογραφία του με ένα μουστάκι που μοιάζει με φυτώριο ή με κουβέρτα έτοιμη να ζεστάνει μια ολόκληρη οικογένεια τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Ήταν πραγματικό «huzur» (γαλήνη) αυτό που σου έβγαζε η φωτογραφία.

🇹🇷 A Turkish official has become a social media sensation



Orhan Avcı gained fame after news of his appointment as head of the district branch of the “Huzur” Party.



However, people ended up discussing not so much the appointment itself as his photo.



“There’s a face on his… pic.twitter.com/SVY8CSspUq — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώθηκαν στο εντυπωσιακά πυκνό και μεγάλο μουστάκι του, προκαλώντας πληθώρα χιουμοριστικών σχολίων:

Εμείς κρατάμε το «Υπάρχει ένα πρόσωπο πάνω στο μουστάκι του» και την απορία για το αν αυτός ο καλός άνθρωπος διαθέτει χείλη κάτω από το μουστάκι του.

Για την ιστορία, ο Αβτσί πριν από αυτόν τον διορισμό, ήταν ήδη γνωστός στην περιοχή του, έχοντας υπηρετήσει δύο θητείες ως κοινοτάρχης (muhtar).