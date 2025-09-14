Τραγωδία που περιμένει να συμβεί: Σε αυτή τη χώρα σχεδόν όλοι οι πιλότοι κοιμούνται στην πτήση

Συνδικάτο στο οποίο ανήκουν χιλιάδες πιλότοι στη Γερμανία δήλωσε ότι ο ύπνος...στους αιθέρες έχει γίνει μια «ανησυχητική πραγματικότητα» για τα μέλη του, κρούοντας παράλληλα «καμπανάκι» για την αυξανόμενη κόπωση στον κλάδο.

Το συνδικάτο Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι διεξήγαγε πρόσφατα έρευνα σε περισσότερους από 900 πιλότους, η οποία ανέδειξε ότι το 93% αυτών παραδέχτηκε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια πτήσης τους τελευταίους μήνες.

Ο φορέας επισημαίνει βέβαια ότι η έρευνα «δεν ήταν αντιπροσωπευτική», ανέφερε εντούτοις ότι το 12% κοιμόταν σε κάθε πτήση, το 44% το έκανε τακτικά, το 33% κοιμόταν περιστασιακά, το 3% κοιμόταν μόνο μία φορά και το 7% δεν μπορούσε πλέον να μετρήσει πόσο συχνά κοιμόταν.

German pilots admit to sleeping on the job https://t.co/DwcHNrfAS0 — CTV News (@CTVNews) September 10, 2025

Γερμανία: Μετρούν...συννεφάκια οι πιλότοι

«Ο ύπνος έχει γίνει από καιρό ο κανόνας στα γερμανικά πιλοτήρια», δήλωσε η Katharina Dieseldorff, αντιπρόεδρος του συνδικάτου, το οποίο εκπροσωπεί 10.000 πιλότους, εργαζόμενους στο πιλοτήριο και εκπαιδευόμενους.

«Ένας σύντομος ύπνος δεν είναι από μόνος του πολύ σημαντικό. Αλλά ένα μόνιμα εξαντλημένο πλήρωμα πιλοτηρίου αποτελεί σημαντικό κίνδυνο».

Η ίδια είπε ότι οι ελλείψεις προσωπικού και η «αυξανόμενη επιχειρησιακή πίεση» έχουν επιδεινώσει την κατάσταση για τους πιλότους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το συνδικάτο δήλωσε ότι ορίζει τον «υπνάκο» ως «ελεγχόμενες φάσεις ανάπαυσης κατά τη φάση της πτήσης».

