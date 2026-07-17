Τραγωδία στη Γερμανία: Τριμελής οικογένεια έπεσε από δημοφιλή πύργο - Εξετάζεται αυτοκτονία

Τριμελής οικογένεια στη Γερμανία βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση από τον πύργο Harz στο Αλτενάου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα διεθνή ΜΜΕ, η οικογένεια βρέθηκε νεκρή στο 71 μέτρων πύργο, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή αυτοκτονία. Γίνεται λόγος για δύο γονείς και το παιδί τους.

Στελέχη της τοπικής Πυροσβεστικής έσπευσαν στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αφότου κλήθηκαν για το περιστατικό το απόγευμα της Πέμπτης (16/07).

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ενημέρωσε πως «οι πρώτοι που βρέθηκαν στη σκηνή, εντόπισαν δύο άνδρες και μία γυναίκα με θανάσιμα τραύματα».

«Περί τις 16:40, η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης έλαβε κλήση για τρεις ανθρώπους που είχαν πεθάνει στο παρατηρητήριο Harzturm. Οι πρώτοι στο σημείο βρήκαν δύο άνδρες και μία γυναίκα με θανάσιμα τραύματα» αναφέρθηκε, αναλυτικά, στην ενημέρωση.

Η περιοχή αποκλείστηκε για το κοινό, μέχρι την απομάκρυνση των πτωμάτων και την ολοκλήρωση της έρευνας για τη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

Οι Αρχές έχουν διευκρινίσει πως δεν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στον πύργο, το οποίο μπορεί να οδήγησε στο τέλος τους.