Μενού

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Στους 145 οι νεκροί από τις πρωτοφανείς πλημμύρες

Στους 145 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν 10 επαρχίες στην Ταϊλάνδη. Επιχειρούν Ναυτικό και Αεροπορία.

Reader symbol
Newsroom
ταιλανδη πλημμυρεσ
Βυθισμένο πυροσβεστικό όχημα λόγω της πλημμύρας | AP
  • Α-
  • Α+

Στους 145 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τις πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.

Υπενθυμίζεται ότι η νοτιοασιατική χώρα επλήγη από πρωτοφανείς πλημμύρες που ανάγκασαν τις αρχές να αναπτύξουν το Ναυτικό και την Αεροπορία για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Η πλημμύρα έχει πλήξει 10 επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας την περασμένη εβδομάδα, με την πόλη Χατ Γιάι, ένα επιχειρηματικό κέντρο που συνορεύει με τη Μαλαισία, να καταγράφει τις «βαρύτερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 300 ετών» - 335 χιλιοστά σε μία μόνο ημέρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ