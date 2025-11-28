Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Στους 145 οι νεκροί από τις πρωτοφανείς πλημμύρες

Στους 145 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τις πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.

Υπενθυμίζεται ότι η νοτιοασιατική χώρα επλήγη από πρωτοφανείς πλημμύρες που ανάγκασαν τις αρχές να αναπτύξουν το Ναυτικό και την Αεροπορία για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Η πλημμύρα έχει πλήξει 10 επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας την περασμένη εβδομάδα, με την πόλη Χατ Γιάι, ένα επιχειρηματικό κέντρο που συνορεύει με τη Μαλαισία, να καταγράφει τις «βαρύτερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 300 ετών» - 335 χιλιοστά σε μία μόνο ημέρα.