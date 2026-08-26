Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που έπληξαν σήμερα το βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας αυτής.
Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανακοίνωσε ότι 384 ξένοι αγνοούνται.
Νωρίτερα, σύμφωνα με το Γραφείο τουρισμού, οι αρχές είπαν πως δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες.
Πάνω από 380 ταξιδιώτες και πεζοπόροι αγνοούνται
Η πλημμύρα έπληξε ιδιαίτερα τις περιοχές Syapru Besi και Timure, στην ορεινή περιοχή Rasuwa, του Νεπάλ. Όπως καταγράφεται και στα βίντεο, τεράστιοι όγκοι νερού κατεβαίνουν με ορμή τις πλαγιές και πέφτουν πάνω σε κτίρια, γέφυρες και άλλες υποδομές, τις οποίες και γκρεμίζουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αντίδρασης κατοίκων και επισκεπτών είναι ελάχιστος, με ορισμένους από αυτούς να χάνονται στα ορμητικά νερά.
Ήδη, πάνω από 380 ταξιδιώτες και πεζοπόροι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Από αυτούς, 291 είναι ξένοι υπήκοοι και 93 ντόπιοι (σ.σ. από το Νεπάλ). Σύμφωνα με το BBC, μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 105 Ινδοί, 12 Βρετανοί, 17 από τη Μαλαισία, τέσσερις Νοτιοαφρικανοί, τρεις Αμερικανοί, ένας Ολλανδός και ένας Αυστραλός, ενώ η εθνικότητα 111 ανθρώπων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.
Στην επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού συνδράμουν ελικόπτερα, καθώς σε αρκετά σημεία η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο από αέρος ή αποκλειστικά με βάρκες.
Τι προκάλεσε την πλημμύρα
Τα ακριβή αίτια της τεράστιας καταστροφής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σεισμό, ο οποίος προκάλεσε χιονοστιβάδα, η οποία στη συνέχεια πυροδότησε την πλημμύρα.
Ωστόσο, υπάρχει και η εκδοχή η σαρωτική πλημμύρα να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την κατάρρευση κάποια παγετωνικής λίμνης, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να απελευθερωθούν.
Εκτός από το Νεπάλ, σοβαρά προβλήματα από την ξαφνική πλημμύρα καταγράφονται τόσο στο Θιβέτ όσο και στην Κίνα.
- Ντόλι Πάρτον: Όταν έλαβε μέρος στα κρυφά σε διαγωνισμό με drag queens - σωσίες της και πάτωσε
- Trannos: «Κατεβαίνω στην πολιτική, ψηφίστε με - Θα συνεργαστώ με λαϊκούς τραγουδιστές»
- Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος χορός της πρωταγωνίστριας του Maestro σε πανηγύρι στο Κατάκολο
- Συνέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα στο «10 Λεπτά Κήρυγμα»;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.