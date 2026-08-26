Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που έπληξαν σήμερα το βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας αυτής.

🇳🇵Horrifying! In Nepal, people desperately try to escape a mudslide closing in on them



Following torrential rains and flooding in Nepal’s border region near Tibet, at least 384 people have been reported missing, including 291 foreign nationals. Among them are 105 Indian… pic.twitter.com/y5ULnwC6un — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026

🇳🇵 At least 19 people have been killed and 384 tourists are reported missing as a result of flooding and mudslides on the border of Nepal and Tibet.



According to the Nepal Tourism Board, contact has been lost with 384 tourists — 93 Nepali citizens and 291 foreigners, including… pic.twitter.com/RwGwH9XpoK — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2026

Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανακοίνωσε ότι 384 ξένοι αγνοούνται.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Γραφείο τουρισμού, οι αρχές είπαν πως δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες.

Trishuli Bazaar After The Floods 🇳🇵



The river has redrawn the landscape.



Drone footage shows entire rows of riverside homes gone, leaving behind a barren expanse of mud, debris and scattered structures.



📹 Social Media https://t.co/RV9HxrYyP4 pic.twitter.com/0rToqQpbPU — RT_India (@RT_India_news) August 26, 2026

Πάνω από 380 ταξιδιώτες και πεζοπόροι αγνοούνται

Η πλημμύρα έπληξε ιδιαίτερα τις περιοχές Syapru Besi και Timure, στην ορεινή περιοχή Rasuwa, του Νεπάλ. Όπως καταγράφεται και στα βίντεο, τεράστιοι όγκοι νερού κατεβαίνουν με ορμή τις πλαγιές και πέφτουν πάνω σε κτίρια, γέφυρες και άλλες υποδομές, τις οποίες και γκρεμίζουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αντίδρασης κατοίκων και επισκεπτών είναι ελάχιστος, με ορισμένους από αυτούς να χάνονται στα ορμητικά νερά.

British and US citizens among hundreds missing after Nepal floods



Flash floods in Rasuwa have killed at least 17 people, with nearly 400 travellers still missing, including 291 foreign nationals ⬇️https://t.co/bJbFk3YELn pic.twitter.com/BXJheK7RPc — The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2026

Ήδη, πάνω από 380 ταξιδιώτες και πεζοπόροι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Από αυτούς, 291 είναι ξένοι υπήκοοι και 93 ντόπιοι (σ.σ. από το Νεπάλ). Σύμφωνα με το BBC, μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 105 Ινδοί, 12 Βρετανοί, 17 από τη Μαλαισία, τέσσερις Νοτιοαφρικανοί, τρεις Αμερικανοί, ένας Ολλανδός και ένας Αυστραλός, ενώ η εθνικότητα 111 ανθρώπων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού συνδράμουν ελικόπτερα, καθώς σε αρκετά σημεία η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο από αέρος ή αποκλειστικά με βάρκες.

Τι προκάλεσε την πλημμύρα

Τα ακριβή αίτια της τεράστιας καταστροφής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σεισμό, ο οποίος προκάλεσε χιονοστιβάδα, η οποία στη συνέχεια πυροδότησε την πλημμύρα.

Ωστόσο, υπάρχει και η εκδοχή η σαρωτική πλημμύρα να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την κατάρρευση κάποια παγετωνικής λίμνης, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να απελευθερωθούν.

Εκτός από το Νεπάλ, σοβαρά προβλήματα από την ξαφνική πλημμύρα καταγράφονται τόσο στο Θιβέτ όσο και στην Κίνα.