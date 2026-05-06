Τραγουδούσε ενώ τη δολοφονούσε: Θανατική ποινή σε διανομέα που απήγαγε και σκότωσε 7χρονη στο Τέξας

Με τη θανατική ποινή είναι πλέον αντιμέτωπος ένας διανομέας, ο οποίος δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία ενός 7χρονου κοριτσιού στο Τέξας, μετά από σχετική απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Η έδρα επέβαλε την ποινή του θανάτου στον Τάνερ Χόρνερ μετά από μακροσκελή ακροματική διαδικασία, που κράτησε περισσότερο από δύο εβδομάδες. Ο 34χρονος δήλωσε ένοχος στις 7 Απριλίου για την απαγωγή και τη δολοφονία της Αθίνα Στραντ τον Νοέμβριο του 2022.

Τέξας: «Κατέσρεψε την οικογένειά μας»

«Δεν υπάρχουν λέξεις που να αποτυπώνουν πραγματικά την καταστροφή που προκάλεσε σε εμάς και την οικογένειά μας», δήλωσε ο Ελάιτζα Στραντ, θείος της Αθίνα, στο δικαστήριο μετά την ανάγνωση της θανατικής ποινής.

Αν και ο Χόρνερ σηκώθηκε κατά την ανάγνωση της ποινής, ωστόσο δεν έδειξε κανένα συναίσθημα. Ο περιφερειακός δικαστής Τζορτζ Γκάλαχερ τον καταδίκασε σε εκτέλεση πριν από την ανατολή του ηλίου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί μελλοντικά. Το Τέξας χρησιμοποιεί θανατηφόρα ένεση για τις εκτελέσεις.

Τέξας: Τραγουδούσε ενώ τη δολοφονούσε

Ο Χόρνερ είχε παραδώσει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στο σπίτι της οικογένειας στην αγροτική πόλη Πάρανταϊς στις 30 Νοεμβρίου 2022, την ημέρα που εξαφανίστηκε η 7χρονη. Το σώμα της βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Κατά τη δίκη, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από τις τελευταίες στιγμές του κοριτσιού, που προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα. Ένορκοι ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ συγγενείς του παιδιού αποχώρησαν αδυνατώντας να αντέξουν το περιεχόμενο.

Σε ένα από τα ηχητικά, ακούγεται να τραγουδά χριστουγεννιάτικο τραγούδι την ώρα που επιτίθεται στο παιδί, ενώ η 7χρονη ουρλιάζει από τον πόνο. Οι στιγμές αυτές θεωρήθηκαν καθοριστικές για την έκβαση της δίκης, καθώς κατέρριψαν τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι χτύπησε το κορίτσι με το βαν του και το στραγγάλισε σε κατάσταση πανικού.

Οι ένορκοι είχαν την επιλογή να καταδικάσουν τον Χόρνερ σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή. Το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει την θανατική ποινή για δύο λόγους.

Ο πρώτος ήταν ότι υπήρχε πιθανότητα ο Χόρνερ να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Ο δεύτερος ήταν ότι το δικαστήριο απέρριψε ότι υπήρχαν ελαφρυντικά που να δικαιολογούν μια ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή.

Η υπεράσπιση του Χόρνερ είχε καταθέσει ως ελαφρυντικά, το γεγονός ότι η μητέρα του έπινε πολύ όσο ήταν έγκυος και ότι είχε διαγνωστεί με διαταραχή του εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου, η οποία προκαλεί συναισθηματικά και γνωστικά προβλήματα και άλλα προβλήματα.

«Τα προβλήματα του ξεκίνησαν πριν καν γεννηθεί», δήλωσε η δικηγόρος υπεράσπισης Σούζαν Άντερσον στις τελικές αγορεύσεις.