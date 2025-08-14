Τραμπ: «25% πιθανότητα να αποτύχει η συνάντηση με τον Πούτιν» - Τα βλέμματα στραμμένα στην Αλάσκα

Κατά τη συνέντευξή του στο Fox News Radio, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ευθέως πως υπάρχει μία διόλου ευκαταφρόνητη πιθανότητα να «ναυαγήσει» η τετ-α-τετ συνομιλία που θα έχει αύριο (15/8) με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναλαμβάνει ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δεύτερη στην οποία, έχει αφήσει να εννοηθεί, θα παρευρεθεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχει «25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχημένη».

Συνεχίζοντας, μιλώντας για τα ουκρανικά και ρωσικά εδάφη, ο Τραμπ είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια «ανταλλαγή» συνόρων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Τραμπ - Πούτιν: «Δεν θα υπάρξουν πρακτικά από τη συνάντηση»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε σε δημοσιογράφους και δήλωσε ότι δεν θα εκδοθεί κανένα «έγγραφο» από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

«Κανένα έγγραφο δεν αναμένεται. Τίποτα δεν έχει ετοιμαστεί», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Προσθέτει ότι δεδομένου πως «θα υπάρξει κοινή συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος φυσικά θα σκιαγραφήσει το σύνολο των συμφωνιών και των συνεννοήσεων που θα καταφέρει να επιτύχει».

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τι λένε οι κορυφαίοι «παίκτες»

Αυτές είναι οι δηλώσεις των κορυφαίων λειτουργών των αξονικών δυνάμεων του πλανήτη για τη συνάντηση που έπεται, και ελπίζεται πως θα προχωρήσει τουλάχιστον προς επίλυση του ουκρανικού.

Ρωσία: Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επαίνεσε τις «ενεργητικές» και «ειλικρινείς» προσπάθειες του ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ουκρανία: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συσπειρώθηκαν γύρω από την Ουκρανία από τότε που ανακοινώθηκε η συνάντηση.

Ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την υποστήριξή του και επιτέθηκε στον Πούτιν, λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης «δεν μπορεί να μας ξεγελάσει» και δεν «θέλει ειρήνη».

ΗΠΑ: Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ελπίζει ότι η σύνοδος κορυφής θα είναι επιτυχής, αλλά ότι υπάρχει «25% πιθανότητα» να μην είναι». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, θα πιέσει για μια δεύτερη συνάντηση που θα περιλαμβάνει τον Ζελένσκι.

Ηνωμένο Βασίλειο: Μετά από μια συνάντηση νωρίτερα μεταξύ του Ζελένσκι και του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η Ντάουνινγκ Στριτ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι υπάρχει πιθανότητα «προόδου» στην Αλάσκα - «αρκεί ο Πούτιν να αναλάβει δράση για να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται σοβαρά για την ειρήνη».

Γερμανία: Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ηγετών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Πολωνία, καθώς και του Τραμπ και του Αντιπροέδρου του, Τζ. Ντ. Βανς.

Στη συνέχεια, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ηγέτες «κατέστησαν σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόλις πραγματοποιηθούν οι επόμενες συναντήσεις».

Γαλλία: Μετά την ίδια συνάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις Τραμπ και Πούτιν «πρέπει να οδηγήσουν σε μια σταθερή και διαρκή ειρήνη, με εγγυήσεις ασφάλειας, που να διασφαλίζουν την κυριαρχία της Ουκρανίας και τη σταθερότητα της ηπείρου μας».

Πηγή: BBC