Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν - Θα κερδίσουμε ούτως ή άλλως»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να έχει μια «μακρά συζήτηση» για τον πόλεμο με το Ιράν με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζι Πινγκ, κατά την άφιξή του στο Πεκίνο.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο να χρειαστεί τη βοήθεια του Πεκίνου για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια για το Ιράν. Θα επικρατήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον κήπο του Λευκού Οίκου. «Θα το πετύχουμε είτε ειρηνικά είτε διαφορετικά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς ποιο θα είναι το μήνυμά του προς τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός απέναντι στον Κινέζο ηγέτη. Όπως είπε, «έχει σταθεί σχετικά καλός», σημειώνοντας ότι, παρά τον αποκλεισμό στην περιοχή, δεν έχουν προκύψει προβλήματα, παρότι η Κίνα προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε λέγοντας ότι ο Σι Τζινπίνγκ παραμένει «φίλος» του, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο ηγετών εξακολουθούν να βρίσκονται σε θετικό επίπεδο.