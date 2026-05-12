Σίγουρος ο Τραμπ ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και τις προσπάθειες για πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (12/05) ότι είναι απολύτως βέβαιος πως το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή του WABC, ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το Ιράν μπορεί να αποτραπεί από το να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να αναπτύξει πυρηνική βόμβα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι 100% σίγουρος ότι θα σταματήσουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συμμετέχει προσωπικά στις επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. «Ασχολούμαι εγώ ο ίδιος με το θέμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλητές του έχουν δεσμευτεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «πυρηνική σκόνη», αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία. «Δεν πρόκειται να επισπεύσουμε τίποτα. Διατηρούμε ναυτικό αποκλεισμό», ανέφερε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία ημέρα μετά την τοποθέτησή του ότι η εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται σε «οριακή κατάσταση», μετά τη νέα αντιπρόταση της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη».