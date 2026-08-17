Τραμπ: «Δεν θα κάνουμε συμφωνία για πυρηνικά που βολεύει το Ιράν - Θα χειριστούμε εύκολα το Ομάν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σε ενημέρωση Τύπου αν οι ΗΠΑ βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δίνοντας δυσοίωνες προβλέψεις.

«Θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη. Βρισκόμαστε εκεί για έναν λόγο: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Ρεπουμπλικανός ρωτήθηκε επίσης στο Οβάλ Γραφείο για την προηγούμενη απειλή του να βομβαρδίσει το Ομάν και αν έχει εξαντλήσει την υπομονή του με το έθνος του Κόλπου.

Οι λεονταρισμοί Τραμπ για το Ομάν

«Δεν νομίζω ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά, αλλά θα τους χειριζόμασταν πολύ εύκολα», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια σύντομη απάντηση.

Δεν είναι σαφές σε ποιες ενέργειες αναφερόταν ο Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τις διαδρομές διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ένας πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ομάν δήλωσε ότι η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει τη χώρα μπορεί να είναι παραστατική.

«Είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν - η πρώτη φορά ήταν πριν από αρκετούς μήνες, πριν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης [με το Ιράν», δήλωσε ο Μαρκ Σίβερς.

«Και τις δύο φορές, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρή απειλή, αλλά προφανώς εστιάζει την προσοχή».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν καθώς η προθεσμία των 60 ημερών που είχε προβλεφθεί στο αμερικανοϊρανικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) έληξε χωρίς να υπάρξει νέα συμφωνία ή παράταση και όπως δήλωσε ο ίδιος: «Δεν επιδιώκω παράταση του μνημονίου κατανόησης».