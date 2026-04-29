Τραμπ: «Είχα μια καλή συνομιλία με τον Πούτιν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι ζήτησε να υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες «προσέδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στο Ιράν και στον Περσικό Κόλπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία που διανύει τον πέμπτο χρόνο του. «Είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία. Τον γνωρίζω από παλιά», τόνισε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για μια προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για την επέτειο της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον επόμενο μήνα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι πρότεινε να υπάρξει «λίγη εκεχειρία» στον πόλεμο στην Ουκρανία στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό», τόνισε, ενώ στη συνέχεια ρώτησε τους δημοσιογράφους εάν ο Πούτιν είχε ήδη ανακοινώσει μια κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ έχει μόνο θετικά σχόλια για τον Πούτιν και έντονες επικρίσεις για τον πρόεδρο της Ουκρανίας γιατί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει συμφωνήσει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να βοηθήσει στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, βασικό εμπόδιο σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, αλλά «είπα ότι θα προτιμούσα να εμπλακείτε στον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία».

«Είπα, πριν με βοηθήσετε, θέλω να βάλετε τέλος στον πόλεμό σας», δήλωσε ο Τραμπ.