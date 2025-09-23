Τραμπ στον ΟΗΕ: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, δώρο στη Χαμάς» - Η αναφορά στην Ελλάδα

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία».

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρόεδρος σημείωσε «ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από την τελευταία του ομιλία στον ΟΗΕ», ενώ κατηγόρησε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για μια σειρά επαναλαμβανόμενων «καταστροφών».

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι έχει εμπλακεί στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη «πρέπει να το πετύχουν».

Τραμπ: «Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δώρο στη Χαμάς»

Αναφέρει το γεγονός ότι αρκετές ισχυρές χώρες έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία ημέρες το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Τραμπ είπε ότι «αυτό θα ήταν ανταμοιβή» για τις φρικαλεότητες της Χαμάς. Αντί να υποκύψει στις απαιτήσεις της Χαμάς για λύτρα, ο Τραμπ λέει ότι όσοι θέλουν την ειρήνη πρέπει να ενωθούν σε ένα μήνυμα: να απελευθερωθούν τώρα οι όμηροι.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική απέναντι στον ΟΗΕ, για τους επτά πολέμους που ισχυρίζεται ότι έληξε, λέγοντας: «Δεν έλαβα ποτέ καν τηλεφώνημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που να προσφέρεται να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας».

«Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που, καθώς ανέβαινε, σταμάτησε στη μέση», λέει.

«Αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει. Αλλά είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και οι δύο είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, και μετά ο τηλεοπτικός υποβολέας δεν λειτούργησε, αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε.

Κανένας άλλος πρόεδρος «δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο», λέει. Λέει ότι ο ΟΗΕ «δεν προσπάθησε καν να βοηθήσει» σε καμία από αυτές τις συγκρούσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο ΟΗΕ «δεν ήταν εκεί για εμάς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων που, όπως λέει, «έχει λύσει».

Τραμπ: «Οι χώρες σας καταστρέφονται» - Η αναφορά στην Ελλάδα

Νωρίτερα, ανέφερε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις φυλακές της Γερμανίας είναι αλλοδαποί, 53% στην Αυστρία, 54% στην Ελλάδα και 72% στην «όμορφη Ελβετία». Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν για το ποια δεδομένα επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους».

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί».

«Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό και ενθαρρύνω όλες τις χώρες να λάβουν τη δική τους θέση για την υπεράσπιση των πολιτών τους», προσθέτει.

«Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν αναφέρω ονόματα, το βλέπω και θα μπορούσα να καλέσω τον καθένα από αυτούς.

Ο Τραμπ στ΄ραφηκε στη συνέχεια συγκεκριμένα προς την Ευρώπη και είπε ότι βρίσκεται σε «σοβαρή δυσχέρεια».

Τέρμα το ρωσικό πετρέλαιο

Επανέλαβε το αίτημά του προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, λέγοντας: «Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι έμαθε για αυτή την «αδικαιολόγητη» τάση μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Κατηγορεί επίσης την Ινδία και την Κίνα ότι είναι οι «κύριοι χρηματοδότες» του πολέμου, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης πλέον ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι μια έγκυρη ιδέα, αποκαλώντας την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο».

«Τέρμα η υπερθέρμανση του πλανήτη, τέρμα η ψύξη του πλανήτη», δηλώνει.

Απομακρυνθείτε από την «πράσινη απάτη» είπε αναφερόμενος στις πολιτικές για το κλίμα – αλλιώς η χώρα σας «θα αποτύχει», δήλωσε ενώπιον των συγκεντρωμένων ηγετών του κόσμου.