Τραμπ για Σάρτζεντ: «Δεν έχει δικαιοδοσία να μιλά εκ μέρους των ΗΠΑ»

«Δεν έχει καμία δικαιοδοσία να ενεργεί εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και δωρητή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος Χάρι Σάρτζεντ Γ' και πρόσθεσε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα είναι «εξαιρετικές».

«Δεν έχει καμία δικαιοδοσία, κατά κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή, για να ενεργεί εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως δεν έχει και οποιοσδήποτε άλλος που δεν έχει λάβει την έγκριση του υπουργείου Εξωτερικών. Χωρίς αυτήν την έγκριση, κανείς δεν έχει δικαιοδοσία να εκπροσωπεί τη χώρα μας», έγραψε για τον Σάρτζεντ ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Τον Ιανουάριο το πρακτορείο Reuters έγραψε ότι ο Σάρτζεντ και η ομάδα του συμβούλευαν την κυβέρνηση Τραμπ για το πώς θα κατάφερνε να δραστηριοποιηθούν και πάλι στη Βενεζουέλα οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που είχαν γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον «τα πάει πολύ καλά» με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, επαινώντας τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλους αξιωματούχους.

«Οι σχέσεις μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ είναι, για να το πω ήπια, εξαιρετικές! Αλλά μιλάμε μόνο για τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια σύγχυση ή παρερμηνεία», ανέφερε.