Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, όπου θα συζητήσουν θέματα απτόμενα στο εμπόριο, την ενέργεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά την υποδοχή του Όρμπαν, ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο ηγέτη», αποκαλύπτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εξαίρεσης της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, επικαλούμενος την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από την περιοχή.

«Το εξετάζουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο για εκείνον να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες πηγές», είπε ο Τραμπ.

Τραμπ: «H Ευρώπη να σέβεται την Ουγγαρία»

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας πως η «βασική διαφωνία με τη Ρωσία» αφορά το γεγονός ότι «δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα επιθυμούσε η συνάντησή του με τον Πούτιν να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, προσθέτοντας ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί την Ουγγαρία, ενώ επαίνεσε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, λέγοντας πως «δεν έκανε λάθος στο ζήτημα της μετανάστευσης».

Τραμπ - Όρμπαν: «Μπορεί με θαύμα να κερδίσει η Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο Βίκτορ Όρμπαν καταλαβαίνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και «τον γνωρίζει πολύ καλά».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός θεωρείται ο στενότερος εταίρος του Πούτιν στην Ευρώπη. «Νομίζω ότι ο Βίκτορ πιστεύει ότι θα τερματίσουμε αυτό τον πόλεμο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι είναι «βαθιά πεπεισμένος» και λέει ότι το ερώτημα είναι αν οι Δυτικοί είναι «ενωμένοι ή όχι».

«Το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες, οι οποίες είναι απλώς εξαιρετικές και πολύ θετικές για την ευρωπαϊκή ήπειρο και όλους τους λαούς της Ευρώπης», είπε.

«Αλλά ταυτόχρονα, δεν είμαστε ενωμένοι επειδή οι Βρυξέλλες και οι Ευρωπαίοι έχουν διαφορετική προσέγγιση στον πόλεμο. Έτσι, η μόνη κυβέρνηση που τάσσεται υπέρ της ειρήνης είναι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η μικρή Ουγγαρία στην Ευρώπη».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε στον Όρμπαν, ρωτώντας τον αν πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο.

« Ξέρετε, [ένα] θαύμα μπορεί να συμβεί », απάντησε ο Όρμπαν

», απάντησε ο Όρμπαν. «Ναι, σωστά», απαντά ο Τραμπ με ένα μειδίαμα