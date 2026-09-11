Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: «Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έπραττα ακριβώς το ίδιο»

Ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν, παρά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πιστεύω στη λέξη "μετανιώνω". Μπορείς πάντα να αμφιβάλεις. Μπορείς πάντα να κάνεις μια μικρή αυτοκριτική», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Λόρα Ίνγκραχαμ του Fox News, όταν ρωτήθηκε αν μετάνιωσε για τις ενέργειες σχετικά με το Ιράν λόγω του αντίκτυπου που θα μπορούσαν να έχουν στις εκλογές.

«Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έπραττα ακριβώς το ίδιο», τόνισε στη συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες, Πέμπτη, στην εκπομπή «The Ingraham Angle».

Ο Τραμπ απέκρουσε την εκτίμηση της δημοσιογράφου ότι κάποιοι από τους υποστηρικτές του έχουν αναστατωθεί και αποθαρρυνθεί λόγω του πολέμου.

«Δεν πιστεύω ότι έχουν αποθαρρυνθεί. Πιστεύω ότι είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επεσήμανε.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επανέλαβε την άποψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. «Θα τερματιστεί αμέσως μετά τις εκλογές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού είχε κάνει αντίστοιχα σχόλια την Τετάρτη.

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Επαφές Ιράν με Νότια Κορέα, το Πακιστάν και χώρες του Κόλπου

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Τσο Χιουν αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Σεούλ, λίγες ημέρες αφού η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «να συμβάλει» στις προσπάθειες να υποστηριχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, όμως μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά παραλύσει.

Η συνομιλία των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για «να συζητήσουν την πρόσφατη κατάσταση στη Μέση Ανατολή» και το Στενό του Ορμούζ, διευκρίνισε το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Τεχεράνη είχε απειλήσει ότι τυχόν στρατιωτική εμπλοκή της Νότιας Κορέας στη σύγκρουση θα έχει «σοβαρές συνέπειες».

Από την πλευρά τους οι νοτιοκορεατικές αρχές ανακοίνωσαν την αποστολή μιας ομάδας για να αξιολογήσει την κατάσταση στο Στενό, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων.

Ο Αραγτσί είχε επίσης συνομιλίες με τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ με στόχο την εξεύρεση τρόπου να επαναληφθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με δήλωση Πακιστανού αξιωματούχου ασφαλείας στο Reuters.

Οι δύο άνδρες συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες, Πέμπτη, και αναφέρθηκαν κυρίως στον πόλεμο που ξεκίνησε από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, την πιθανότητα να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, αλλά και τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Στο μεταξύ υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Αραγτσί για να συζητήσουν τις προσπάθειες του Ομάν και του Ιράν να καταλήξουν σε προσωρινή συμφωνία για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, ανέφεραν οι Financial Times.

Η συνάντηση προγραμματίζεται για τη Δευτέρα στην παράκτια πόλη Σαλάλαχ του Ομάν, σύμφωνα με την εφημερίδα η οποία επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Ένα από τα δύο αυτά πρόσωπα σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά κάποιες χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους και αυτή αναμένεται να διεξαχθεί.

Την πρωτοβουλία για τη συνάντηση είχε το Ομάν και θα είναι η πρώτη φορά που οι υπουργοί Εξωτερικών των έξι χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα συναντηθούν με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη και το Μουσκάτ είχαν ανακοινώσει πριν λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες ότι οριστικοποιούν μια προσωρινή συμφωνία, βάσει τη οποίας τα πλοία θα εισέρχονται στο στενό του Ορμούζ μέσω των ιρανικών υδάτων και θα εξέρχονται μέσω των υδάτων του Ομάν. Ωστόσο διπλωμάτες προειδοποιούν ότι για να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Αν όντως πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή τη Δευτέρα, θα υπογραμμίσει την αίσθηση του επείγοντος που επικρατεί στην περιοχή σχετικά με την ανάγκη να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ και να υπάρξει αποκλιμάκωση στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παράλληλα η συνάντηση καταδεικνύει ότι οι χώρες του Κόλπου θέλουν να περιορίσουν την ένταση με το Ιράν, αφού οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους και drones εναντίον τοποθεσιών στις γειτονικές τους αραβικές χώρες σε αντίποινα για τα αμερικανικανοϊσραηλινά πλήγματα.