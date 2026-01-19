Τραμπ: «Η Δανία απέτυχε να απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία, τώρα θα γίνει»

Νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, αναφορικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας. Εντός του Σαββατοκύριακου ήταν πυκνές οι εξελίξεις γύρω από το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ - πρώτο - και την ΕΕ να ανταλλάσουν «υποσχέσεις» περί δασμών.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δανία πως δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα έναντι της «ρωσικής απειλής», όπως έγραψε, στη Γροιλανδία και τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα και θα γίνει».

Προφανώς, με την τελευταία του αυτή φράση υπονοούσε πως είναι η ώρα το νησί της Αρκτικής να γίνει αμερικανικό έδαφος.

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία, εδώ και 20 χρόνια, πως πρέπει να "απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία". Δυστυχώς, η Δανία δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα σχετικά με αυτό» ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Τις περασμένες ημέρες, η ρητορική του Αμερικανού προέδρου αναφορικά με το φλέγον ζήτημα έγινε επιθετική, με τον ίδιο να απειλεί οκτώ χώρες με δασμούς έως και 25% μέχρι να γίνει δική του η Γροιλανδία.

Οι οκτώ αυτές χώρες: Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία, με κοινό τους ανακοινωθέν κατηγόρησαν τον Τραμπ λέγοντας πως «οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Παράλληλα, η εφημερίδα Financial Times σημείωσε πως οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρίες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές.