Σκέψεις για ενεργοποίηση του «μπαζούκας του εμπορίου» ως απάντηση στον Τραμπ - Το μέτρο-φόβητρο

Αποφασισμένος να υπάρξει σοβαρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιπλέον δασμούς, φαίνεται πως είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η ομάδα του Γάλλου προέδρου ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (18/01), πως θα ζητήσει από την ΕΕ να ενεργοποιήσει το ισχυρό «αντι-καταναγκαστικό μέσο» της σε περίπτωση που ο Αμερικανός ομόλογός του υλοποιήσει τα λεγόμενά του.

Ο Μακρόν «θα βρίσκεται σε επαφή όλη την ημέρα με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και θα ζητήσει, εξ ονόματος της Γαλλίας, την ενεργοποίηση του Μέσου Αντιμετώπισης της Εξαναγκαστικής Πολιτικής» δήλωσε η ομάδα.

Θα ενεργοποιηθεί το «μπαζούκας» κατά του Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 10% σε προϊόντα από Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία. Το ποσοστό θα φτάσει στο 25% το ερχόμενο καλοκαίρι και το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ, όπως είπε, μέχρι να γίνει «πλήρης πώληση της Γροιλανδίας».

Σημειώνεται πως τα οκτώ πληττόμενα μέρη εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία εκφράζουν στήριξη στη Δανία και τη Γροιλανδία και επισημαίνουν: «Οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Το «όπλο» της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν και έχει χαρακτηριστεί ως το «μπαζούκας» του εμπορίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ορίζει; Επιτρέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ισχυρό μέσο αντιποίνων που είχε σχεδιαστεί για την αποτροπή εκφοβισμού από την Κίνα. Το μέσο αυτό επιτρέπει την επιβολή δασμών και επενδυτικών περιορισμών σε χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες.

Συνεδριάζουν οι πρεσβευτές της ΕΕ

Την ίδια ώρα, οι πρέσβεις των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σε έκτακτη συνάντηση για να συζητήσουν τους δασμούς. Διπλωμάτες της ΕΕ ανέφεραν ότι η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 5 μ.μ.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησαν το Σάββατο ότι η απειλή του Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει «επικίνδυνο προηγούμενο»

«Οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις» δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και προσηλωμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της» πρόσθεσαν.

Οι αντιδράσεις των επικεφαλής των χωρών που πλήττονται από τα μέτρα Τραμπ ήταν έντονες και ποικίλες: Άλλες χώρες τόνισαν πως θα περιμένουν τις εξελίξεις, ενώ άλλες έκαναν λόγο για «λανθασμένη απόφαση», ακόμα και «εκβιασμό».

«Είμαι πεπεισμένος ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε» δήλωσε στο Politico ο Ζερεμί Γκαγιόν, Γάλλος πρώην διπλωμάτης και νυν ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της McLarty Associates, μιας διεθνούς εταιρείας στρατηγικής συμβουλευτικής με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Η αντίσταση σε μια νέα απόπειρα ταπείνωσης και υποταγής είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί τελικά να επιβληθεί ως γεωπολιτικός παράγοντας».

«Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να εφαρμόσει στοχευμένα και αναλογικά αντίμετρα» έγραψε η Βαλερί Αγιέρ, επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η ενεργοποίηση του μέσου της ΕΕ κατά της εξαναγκαστικής πολιτικής πρέπει να εξεταστεί ρητά, καθώς έχει σχεδιαστεί ακριβώς για καταστάσεις οικονομικής εκφοβισμού αυτής της φύσης».