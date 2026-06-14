Τραμπ: «Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό δεν έπρεπε να συμβεί, ενώ είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαχωρίζει τη θέση του από το Ισραήλ και την επίθεση που πραγματοποίησε στη Βηρυτό, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ένα βήμα από την εκεχειρία.

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Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην το χαλάσουμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Αντιδράσεις από αξιωματούχους του Ιράν

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

Από την πλευρά του, ο Σαρντάρ Ασάντι, αξιωματούχος στο Κεντρικό Αρχηγείο του «Khatam al-Anbiya», δηλώνει ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού θα αντιμετωπιστούν με αντίποινα.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα», δήλωσε ο Ασάντι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Η Khatam al-Anbiya είναι το κεντρικό αρχηγείο κοινής διοίκησης που εποπτεύει τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού στρατού.