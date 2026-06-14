Νέα περιπλοκή στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος κατά της Βηρυτού, ανέφερε στο Χ ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios.

مشاهد جديدة من الموقع المستهدف في منطقة الغبيري pic.twitter.com/QX4EVfhf12 — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

Διαβάστε ακόμα: Reuters: Το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά - Όλα όσα προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Τουλάχιστον τρεις νεκροί στη Βηρυτό

Μετά τα πλήγματα, η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ανέσυρε τρία πτώματα μετά την ισραηλινή επίθεση στην περιοχή Γκομπέιρι, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και απομάκρυνσης των συντριμμιών στην περιοχή.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι 15 άτομα τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε κοντινά κτίρια και καταστήματα.

Γκαλιμπάφ: «Η επίθεση έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε δεν θέλουν να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε δεν μπορούν»

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

Από την πλευρά του, ο Σαρντάρ Ασάντι, αξιωματούχος στο Κεντρικό Αρχηγείο του «Khatam al-Anbiya», δηλώνει ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού θα αντιμετωπιστούν με αντίποινα.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα», δήλωσε ο Ασάντι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Η Khatam al-Anbiya είναι το κεντρικό αρχηγείο κοινής διοίκησης που εποπτεύει τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού στρατού.

Επηρεάζεται η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν;

Η ισραηλινή επίθεση στη νότια Βηρυτό έρχεται σε μία στιγμή κατά την οποία ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν την υπογραφή της πολυπόθητης συμφωνίας ειρήνης, κάτι που προκαλεί νέα ερωτήματα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Ήδη, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ένα τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ καλύπτει ένα σύνολο ζητημάτων, από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μέχρι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και απαλλαγές από τις αμερικανικές πετρελαϊκές κυρώσεις, με την τελική συμφωνία ν’ αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των δύο πλευρών.

Ο Ιράνος αξιωματούχος δήλωσε ότι το σχέδιο του μνημονίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανοίγει έμσα τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ άρουν το ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το Ιράν ανοίγει έμσα τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ άρουν το ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Οικονομικά: Οι ΗΠΑ συμφωνούν στη μη επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν μέχρι την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για μία καθορισμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη την πώληση πετρελαίου και την είσπραξη των εσόδων. Οι ΗΠΑ συμφωνούν για τη διάθεση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης, της άμεσης διάθεσης οικονομικής ρευστότητας, της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών χωρών, αλλά και μέσω πιστωτικών γραμμών.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν στη μη επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν μέχρι την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για μία καθορισμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη την πώληση πετρελαίου και την είσπραξη των εσόδων. Οι ΗΠΑ συμφωνούν για τη διάθεση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης, της άμεσης διάθεσης οικονομικής ρευστότητας, της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών χωρών, αλλά και μέσω πιστωτικών γραμμών. Πυρηνικά: H Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του μη εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και της μη επέκτασης των πυρηνικών εγκαταστάσεών της. Οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι η Τεχεράνη θα αραιώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εντός του Ιράν με έναν μηχανισμό, ο οποίος θα συζητηθεί εντός των 60 ημερών.